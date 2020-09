Tíz éve felderítetlen a brutális máriapócsi gyilkosság, a magyar FBI vette át az ügyet

Kiöntötte az udvarra nővére főztjét, de azért is belekötött, ha nem volt felhasogatva a tűzifa.

A Kalocsai Járási Ügyészség kapcsolati erőszak bűntette vádat emelt egy férfi ellen, aki 2019 ősze és 2020 júniusa között Solton ittas állapotban rendszeresen szidalmazta és bántalmazta a beteg nővérét, valamint a testvére által készített ételt többször kiöntötte – írja az ügyészség . A vádirat szerint a kapcsolati erőszakkal vádolt férfi egy házban élt Solton az idős édesanyjával és a beteg, enyhe szellemi leépülésben szenvedő nővérével, az ügy sértettjével. A rendszeresen italozó férfi és testvére között gyakoriak voltak a viták, veszekedések, amiket ittasan a vádlott provokált. Ilyenkor a férfi rendszeresen szidalmazta és bántalmazta nővérét. Tavaly szeptemberben a vádlott egy konyhaszekrénynek lökte, arcon ütötte, majd a konyhakőre lökte a nővérét, akinek az arcán dió nagyságú bőrpír keletkezett. A nő védekezésként megkarmolta öccse hasát. A rendőrséget a szomszédok hívták ki az asszony kiabálására. A rendőrök távozása után azonban a férfi ismét bántalmazta, egy hokedlinek lökte a nővérét. A nő 2020 januárjáig Dunaújvárosba költözött, de aztán visszatért Soltra. Akkor ismét kezdődtek a konfliktusok. Január 12-én délután a részeg férfi rátámadt az ebédet melegítő nőre, a lábost kikapta a kezéből és a földhöz vágta. Nővérét a földre lökte, és a szeme alatt és az orrán is megkarmolta őt. A további verést a férfi helyszínre hívott fia akadályozta meg. Az asszony ekkor is nyolc napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Hat nappal később a részeg férfi ismét nővére főztjét kritizálta, és kiborította azt az udvarra. Ezután fellökte a nőt, aki elesett és beverte a fejét. Ekkor is nyolc napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A férfi csak az idős édesanyjuk közbeavatkozására hagyott fel nővére bántalmazásával. Idén júniusban részegen ismét belekötött nővérébe, azt kifogásolva, hogy a télire megvásárolt tűzifa miért kugliban van, miért nem hasogatva. Többször meglökte testvérét, emiatt a nő a betonkerítésnek nekiesett, és a jobb lábán megsérült. Ezt a szomszéd észrevette, és kihívta a rendőröket. Ekkor a nő távoltartást kezdeményezett testvére ellen, amit a bíróság elrendelt. A büntetlen előéletű vádlott jelenleg szabadlábon várja a tárgyalást, a járási ügyészség kapcsolati erőszak bűntettével vádolja őt. Bűnösségéről a Kalocsai Járásbíróság fog dönteni.