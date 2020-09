Orbán Viktor szerint a Brexit a britek bátor döntése volt, de mi nem engedhetjük meg magunknak ezt az utat

A magyar miniszterelnök arról is beszélt egy interjúban, hogy kivételesen jó a kapcsolatuk Trumppal.

A miniszterelnök beszélt arról is, hogy Magyarország a koronavírus-járványt követő gazdasági fellendülést a beruházások növelésével és az adók csökkentésével kívánja elérni.

Ezt azzal indokolta, hogy ha vannak beruházások, akkor vannak munkahelyek is. A munkahely-támogatási programról azt mondta: ha van arra indok, akkor a kormány meghosszabbítja a programot, de most mindenekelőtt a beruházásokra összpontosít. Orbán Viktor közölte azt is, hogy meggyőződése, hogy Donald Trump fogja megnyerni a november 3-ai amerikai elnökválasztást