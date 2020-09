480 milliós bírságot kapott agresszív, megtévesztő kereskedésért az ÉkszerTV

Igaz, a Budapest-Belgrád sincs még kész, de a megalomán kormányzati álmokra mindig fog jutni pénz.

Varsó és Budapest között gyorsvasúti kapcsolatot kell létrehozni.

Erről beszélt sajtótájékoztatóján a külgazdasági- és külügyminiszter, miután fogadta lengyel kollégáját. Szijjártó Péter azt mondta, az előkészítő tárgyalások már folyamatban vannak, a beruházás alapjait lefektető dokumentumokat a tervek szerint még az idén aláírják a felek. Az elképzelések szerint az új nyomvonal Szlovákián és Csehországon keresztül érné el a lengyel fővárost. Egyelőre nem tudni, milyen racionalitása lenne egy ilyen vonal megépítésének. Tapasztalatunk ugyanakkor már van, hogyan is akarhatja majd kivitelezni a kabinet. Ez pedig a Budapest-Belgrád vasútvonal, amely a számítások szerint kétezer év alatt térülhet meg csupán. Mint ahogy a Népszava is megírta , hivatalosan 700, valójában a kapcsolódó beruházásokkal együtt akár ezer milliárd forintba is kerülhet a kínai hitelből fedezett beruházás, amely a magyar GDP 2%-át teszi ki.

A Budapest-Belgrád gyorsvasút sík terepen fog haladni, így is gigantikus költségei lettek. Ha a varsói vonal megépül, az a domborzati viszonyok miatt gyaníthatóan még drágább lenne.

Szijjártó Péter amúgy is szeret grandiózus vasútvonalakat bejelenteni: 2013-ban ő állt a nyilvánosság elé a Budapestet elkerülő, úgynevezett "V0'-ás vasúti körgyűrű megépítésének tervével, amelyet kínai hitellel terveztek megvalósítani. Akkor úgy vélték, 2014-ben indulhat meg a kivitelezés, és a korai tervek 2017-re valószínűsítették az átadást. Most 2020-ban híre-hamva sincsen a projektnek. Nem lennénk meglepve, ha a Budapest-Varsó vasútvonal építése is hasonló tempóban haladna.