Müller Cecília: A fertőzöttek száma nőtt, de a reprodukciós ráta csökkent

Ez azt jelenti, hogy egy pozitív személy most jellemzően kevesebb embernek tudja továbbadni a fertőzést az első hullámhoz képest.

A kormány szerdán tárgyalja az ideiglenes határellenőrzés meghosszabbítását – közölte Kiss Róbert alezredes az Operatív Törzs keddi sajtótájékoztatóján. Szeptember elseje óta ismét Magyarország teljes schengeni belső határszakaszán érvényben van a határforgalom-ellenőrzés és a határőrizet. Jelenleg tíz határátkelőhelyen van a személy- és a teherforgalomban is ellenőrzés, és öt van nyitva a nemzetközi tranzitforgalom előtt is. A tranzitútvonalakról elmondta, hogy azokról letérni nem szabad, az átutazásra jogosultaknak 24 órán belül el kell hagyniuk az országot. Szeptember eleje óta több mint 72 ezer teherjárművet engedtek át Magyarországon. A szomszédos országokból érkezők tíz napra karanténba vonulnak. Müller Cecília országos tisztifőorvos megerősítette, hogy újabb 851 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 25 567-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Meghalt 8 beteg, így az elhunytak száma 757-re emelkedett. 5173-an már meggyógyultak, az aktív fertőzöttek száma pedig 19 637. Kórházban 755 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 51-en vannak lélegeztetőgépen. Sokan tünetmentesen, vagy enyhe tünetekkel tartózkodnak otthon, kórházba azok kerülnek, akik súlyos tüneteket mutatnak. Emlékeztetett arra, hogy az első hullámban a járványgörbe ellaposítása volt a cél, hogy minél kevesebb beteg zúduljon az ellátórendszerre. Nyáron fokozatosan növekedni kezdett az új betegek száma, majd megtriplázódott a fertőzöttek száma. Ahogy mondta, a járvány dinamikája folyamatosan változik. Úgy fogalmazott, hogy kedvező, hogy az elmúlt két hétben ugyan megháromszorozódott a fertőzöttek száma, de a reprodukciós ráta, vagyis a továbbadási mérték csökkent az első hullámhoz képest. Ez azt jelenti, hogy egy pozitív személy a napokban jellemzően kettő helyett már csak egy főnek tudja továbbadni a betegséget.

– Így kicsit lassulni látszik az emelkedés – tette hozzá.

Még mindig 20-25 százalékát teszi ki a fertőzötteknek a 20-29 éves korosztály, vagyis még mindig ők jelentik a leginkább érintett korosztályt. Csupán 15 százalék a 65 éven felüliek aránya, ami szintén eltérést jelent a tavaszi első hullámhoz képest. A 14 éves aluliak csak 4 százalékát jelentik, vagyis továbbra is kevés gyereket érint a fertőzés. Országosan 100 ezer lakosra vetítve most 253 főt érint a járvány, Budapesten viszont 534 pozitivitást tapasztalnak 100 ezer főt nézve. Csongrád és Fejér megyében magas még a szám, a többi megyében alacsonyabb. Az országos tisztifőorvos felhívta a figyelmet a szabályok betartására. Kijelentette, hogy sokan vannak hatósági házi karanténban, ami nem egy könnyű helyzet, pszichés megterelés is jelent. Felhívta a figyelmet arra, hogy a házi karantént nem szabad elhagyni, és az alapvető szabályokat be kell tartani. A karanténba helyezett személy nem fogadhat látogatókat, hogy ne vigyék ki a vírust a lappangó időszakban. Javasolta, hogy aki teheti és lehetősége van rá, az külön szobában tartózkodjon a családjától, a közös helyiségeket pedig lehetőleg elkülönítve használják a családtagok. Hozzátette, hogy ez egy nagyon kellemetlen állapot, de így tudják megóvni egymást. Javasolt külön eszközöket használni, és a fertőzött személy ruháit külön mosni a család egyéb ruhadarabjaitól. Hangsúlyozta, hogy klórtartalmú fertőtlenítőszerekre – hipóra – nagyon érzékeny ez a vírus, attól könnyen elpusztul, ezért abból mindenképpen tartsunk otthon. Kijelentette, hogy a cél az, hogy mindenki tudja élni az életét, és minél hamarabb visszatérhessen a munkájához. Újságírói kérdések: Csehországban szükségállapotot javasoltak, Szlovákiákban vészhelyzet elrendelésére készülnek. Tervez-e ilyet a magyar kormány? Müller Cecília azt felelte, hogy egyelőre nincs szükség Magyarországon egyéb szigorító intézkedésekre. Ugyan magasak a számok, de a csökkent reprodukciós ráta miatt egyfajta stagnáló állapotban van a járvány nálunk. Ruhákat most is szabad adományozni, de érdemes azokat hatvan fok fölött kimosni. Az egészségügyi dolgozók sem kivételek, őket is érinti a COVID-19. Ezért a védőeszközök viselése rendkívül fontos az esetükben. Napi nyolc órás munkahelyi használatra milyen maszkot javasolnak? Müller Cecília azt válaszolta, hogy általában véve nem kötelező a maszk viselése munkahelyeken, de nagyon eltérő munkakörök vannak. A maszkhasználatot a foglalkoztatási orvos határozza meg, hogy egy adott munkahelyen, adott munkakörben kell-e viselni, mint például a szépségiparban. Egyszer használatos maszkokat 4-5 órán érdemes használni, érdemes a szabad levegőn némi szünetet tartani. Textilmaszkból érdemes többet tartani magunknál, és otthon kimosni 60 fokon. A társasházakban mire érdemes figyelni? Müller Cecília hangsúlyozta, hogy az egyéni felelősség óriási, ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy elkerüljük a fertőzést. Többet kell takarítani, maszkot kell viselni, és ami közös – például a lift – mindig kiemelt figyelmet kell, hogy kapjon, azokat többet kell fertőtleníteni. Várható-e a halasztható egészségügyi ellátások felfüggesztése? Müller Cecília azt válaszolta, hogy ez nem cél, hanem az a cél, hogy működjön az ellátás, és akinek szüksége van rá, az a megszokott helyen vehesse igénybe. A tervezett, előjegyzett beavatkozásoknál szeretnék, ha minél tovább fent lehetne tartani, hogy azokat továbbra is elvégezzék. Ha egy vásárló a felszólítás ellenére sem veszi fel egy üzletben a maszkot, akkor a kereskedőnek gondoskodnia kell arról, hogy távozzon a szabályt megszegő a boltból. Ha ezt nem teszi meg, a kereskedő kezdeményezhet rendőrségi intézkedést.