Varga Judit szerint példa a magyar roma-stratégia

Szerdán új német javaslat kerülhet az asztalra a jogállami mulasztásokat pénzügyi szankciókkal sújtó rendelettervezetről.

“Vera Jourová alelnök élvezi Ursula von der Leyen elnök töretlen bizalmát, Orbán Viktor levelére pedig időben válaszolni fog” - így reagáltak az Európai Bizottság szóvivői a magyar miniszterelnök legfrissebb brüsszeli megmozdulására a testület keddi sajtótájékoztatóján. A kormányfő hétfő este levelet írt a bizottsági elnöknek, amelyben Jourová lemondását követelte a német Der Spiegel múlt szombati kiadásában megjelent, a magyar kormányt bíráló interjúja miatt. Azt is közölte, hogy Magyarország felfüggeszt minden politikai érintkezést az értékekért és átláthatóságért felelős alelnökkel. Orbán Viktor felháborodását az váltotta ki, hogy Vera Jourová a német lapnak azt állította, a magyar miniszterelnök “beteg demokráciát épít” , és a magyarok nagy része nem tud szabad véleményt formálni a sajtóban tapasztalható kormányzati túlsúly miatt. Kérdésünkre, hogy vajon a bizottsági elnök egyetért-e az alelnök kritikájával, a szóvivők annyit jegyeztek meg: “Ismertek az aggodalmaink a magyarországi jogállam állapotával kapcsolatban, ezeket legfeljebb eltérő stílusban fogalmazzuk meg”. A válaszokból az is nyilvánvalóvá vált, hogy Jourovának esze ágában sincs lemondani, sőt: szerdán ő fogja bemutatni a jogállam helyzetéről készült országjelentéseket Didier Reynders igazságügyi biztos társaságában. A Magyarországról várhatóan borús képet festő dokumentum az igazságszolgáltatás függetlenségéről, a korrupcióról, a média sokszínűségéről, valamint a demokratikus fékek és ellensúlyok rendszerének működéséről ad értékelést. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor közvetlenül a jelentés közzététele előtt vette célba a liberális pártcsaládhoz tartozó bizottsági alelnököt. A kormányfő - mindamellett, hogy Vera Jourová is igen erős szavakat használt - szorongatva érzi magát azért is, mert formálódik a jogállami mulasztásokat pénzügyi szankciókkal büntető rendelettervezet , amely még felvizezett formájában is elfogadhatatlan a számára. Diplomáciai források lapunkat arról tájékoztatták, hogy a német soros EU-elnökség szerdán “szükség esetén” új javaslatot fog letenni az asztalra, válaszul a tagállamok ellenvetéseire. Brüsszelben meglepetést keltett, hogy a magyar kormány úgy döntött, felfüggeszti a politikai kapcsolatait Vera Jourovával, forrásaink nem emlékeztek hasonló lépésre az EU történetében. A szóvivők nem kívántak belemenni annak taglalásába, hogy a lépésnek milyen jogi következményei lehetnek. "Az Európai Bizottság ajtaja nyitva áll a magyar kormány képviselői előtt, és a feleknek kommunikálniuk kell” — hangsúlyozták. Az általunk megkérdezett jogi szakértő, Laurent Pech, a Middlessex Egyetem professzora azonban úgy vélte, hogy a magyar kormányfő magatartás sértheti az uniós szerződést, amelynek 4. cikkelye kimondja: Az Unió és a tagállamok a lojális együttműködés elvének megfelelően kölcsönösen tiszteletben tartják és segítik egymást a Szerződésekből eredő feladatok végrehajtásában. A tagállamok tartózkodnak minden olyan intézkedés­től, amely veszélyeztetheti az Unió célkitűzéseinek megvalósítását”. Az előírásokat különösen tiszteletben kell tartania egy olyan országnak, amely ellen 7. cikkelyes eljárás folyik a jogállam megsértésének kockázatai miatt — mutatott rá az egyetemi tanár.