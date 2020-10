35 millió fölött a koronavírussal fertőzöttek száma

Az elnök lázas volt, amikor kórházba vitték. Egyik kezelője felelőtlenséggel vádolja, miután többekkel egy autóban hagyta el az intézményt.

Sean Conley, Donald Trump amerikai elnök orvosa vasárnap sajtótájékoztatón elismerte, hogy korábban a valóságosnál rózsásabb képet próbált festeni Trump állapotáról. A 74 éves elnököt megfertőzte a koronavírus, és pénteken - az első közlés szerint - csupán elővigyázatosságból kórházba vitték. Idővel azonban kiderült, hogy magas láza volt és vérének oxigénszintje kétszer is lecsökkent. Orvosainak vasárnapi sajtótájékoztatója röpke tíz percig tartott, és az AP amerikai hírügynökség szerint többször megkerülték a választ, amikor az elnök állapotáról szóló korábbi tájékoztatások ellentmondásaival szembesítették őket az újságírók. Kitérőn feleltek arra a kérdésre is, hogy mit találtak az elnök tüdejének képernyős vizsgálatakor.

Hogy pontosan mit értett „várható jeleken”, azt nem volt hajlandó részletezni. A vírus gyakran tüdőgyulladást okoz és más károkat a légzőszervben, amelyeknek látható jelei vannak még mielőtt a fertőzött nagyon rosszul lenne. Trump ugyanakkor vasárnap este kiautózott a kórházból, hogy integetve üdvözölje az épület előtt összegyűlt híveit. Nagyon érdekes utazás volt. Sokat tanultam a koronavírusról. Ez az igazi iskola. Nem az olvassuk el a könyveket fajtájú” - mondta Trump videóüzenetében. A kórháznak azonban az egyik orvosa, James Philips nem hiszi, Trump bármit is tanult volna. Az autóban még legalább ketten ültek.



Trump egyébként az autóban immár maszkot viselt.

Joe Biden tesztje ismét negatív, kampányol tovább

Joe Biden demokrata párti elnökjelölt vasárnapi vírustesztje is negatív lett – idézi az MTI Kate Bedingfieldnek, a politikus kampányának helyettes vezetőjének szavait. Az ABC televíziónak vasárnap este elmondta: A 77 esztendős Biden – akit rendszeresen tesztelnek – folytatja elnökválasztási kampányát, hétfőn Floridába utazik. – a választásokig még hátralévő szűk 30 napban a Biden-kampány elsősorban a koronavírus-járványra összpontosít és üzenete az lesz, hogy Joe Biden jobban kezelte volna a pandémiát Donald Trump jelenlegi elnöknél, aki Biden ellenfele – tette hozzá Bedingfield. Trump jó ideig eléggé félvállról vette a járványt, ám a 74 éves elnök múlt héten maga is megfertőződött, és péntek óta kórházban van. – Kétféle vezetési stílus között lehet választani, és amióta a vírus elért minket is, Joe Biden az, aki példát mutat – nyilatkozta a helyettes kampányfőnök, rámutatva, hogy a demokraták mindig szájmaszkot viseltek, betartották a biztonsági távolságot, és a kampányrendezvényekre is csak korlátozott számban engedtek be résztvevőket. Jason Miller, a Trump-kampány egyik tanácsadója vasárnap – szintén az ABC televízióban – azt mondta, hogy Biden csak „propagandacélból” visel szájmaszkot. Az Egyesült Államokban eddig 7,4 millió embernél diagnosztizáltak koronavírus-fertőzést és közülük 209 ezren haltak meg a ragály miatt.