Tünetmentes koronavírus-fertőzöttek, figyelem!

Bár jellemzően nagyobb tömegben még mindig a fiatalok az érintettek, az új fertőzöttek között az idősek mellett már a krónikus betegségben szenvedők száma is emelkedni kezdett – állapította meg az operatív törzs hétfői tájékoztatóján Müller Cecília. Az országos tisztifőorvos kiemelte, hogy a járvány változatlanul felszálló ágban van világszerte, így Magyarországon, értelemszerűen az operatív törzs által kijelölt intézményekben is nő az ápoltak száma. Ezzel kapcsolatban igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy a koncentrált betegellátáshoz megvannak a lélegeztetőgépek, a gyógyszerek és egyéb eszközök, és már az egészségügyi dolgozók vezénylése „tervszerűen” zajlik. Müller Cecília a hétfői járványügyi adatok alapján megállapította, hogy az oktatási- nevelési intézményekben javul a helyzet. Mindenkit a 3-4 alapvető szabály, a maszkhasználat, a kézmosás- és fertőtlenítés, illetve távolságtartás betartására kért. Az Orbán Viktor miniszterelnök által szombaton bejelentett orvosi béremelés nyomán az operatív törzs nevében maga is köszönetet mondott az egészségügyi dolgozóknak, akik a koronavírus második hullámában is a megszokottnál többet, és gyakran eddigi munkahelyeiktől távolabb teljesítenek szolgálatot.



Újraszabott intézkedések, szankciók

Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezető-helyettese a beutazási szabályok változásával kapcsolatban közölte: a visegrádi országokra vonatkozó beutazási feltételek hatálya szeptember 30-án lejárt, és az operatív törzs indokoltnak látta a rendelkezések újraszabályozását. A hétfőn a Magyar Közlönyben megjelent, kedden hatályba lépő rendelet szerint:



„Azoknak a magyar állampolgároknak és családtagjaiknak, akik Csehországból, Lengyelországból vagy Szlovákiából lépnek be Magyarországra, és a jogszabály hatályba lépése előtt szállást foglaltak a V4-országok valamelyikében, elegendő egy negatív eredményű PCR-teszt, hogy töröljék járványügyi megfigyelési kötelezettségüket.”

Ugyanez vonatkozik cseh, lengyel és szlovák állampolgárokra, akik november elsejéig akkor utazhatnak Magyarországra, ha van egy negatív PCR-tesztük és a jogszabály hatályba lépése előtt legalább egy októberi napra foglaltak magyarországi szállást. – A járványügyi intézkedéseket megsértők ellen az elmúlt hétvégén 64 intézkedés történt közérdekű üzem megzavarása miatt, valamint az üzletekben és közintézményekben érvényes védelmi intézkedések be nem tartása miatt – ismertette Kiss Róbert.



Kiemelte: a tömegközlekedésben 24 rendőri intézkedésre volt szükség, mert nem vagy nem megfelelően viselték a maszkot az emberek. Közülük 22 utast figyelmeztetésben részesítettek, 2 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. Üzletekben, közintézményekben a védelmi intézkedések be nem tartóival szemben 33 figyelmeztetést alkalmaztak, 4 emberrel szemben helyszíni bírságot szabtak ki, 3 esetben pedig szabálysértési feljelentést tettek. – Az ország területén való áthaladási szabályok megszegőivel szemben 121 rendőri intézkedés történt. Országosan négy kellett szórakozó- és vendéglátóhely üzemeltetőjét figyelmeztették, mert nem zártak be 23 órakor. Jelenleg 20 199 hatósági házi karantén van érvényben, a korlátozó intézkedés alatt állók közül 1041-en vállalták, hogy a hatóság elektronikusan ellenőrizze a szabályok betartását.