541 ember lélegeztetőgépen, 4 feljelentés maszkviselet miatt

Az Operatív Törzs szerdai tájékoztatóján elhangzott, újabb két labort jelöltek ki vírustesztelésre.

Noha a hivatalos statisztikák szerint elhunyt koronavírusban egy 21 éves fiatal, neki az "élettel összeegyeztethetetlen betegsége" volt, feltehetően mégsem a vírus okozta halálát, mivel azt csak annak bekövetkezte után vették észre - közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília beszámolója szerint továbbra is jellemzően a szív- és érrendszeri betegek vannak leginkább kitéve. 52 halott esetében pedig nem találtak semmiféle társbetegséget. Kórházi ápolásra 656-an szorulnak, lélegeztetőgépen 541-en vannak.

Az ügyeleti központ vezetőhelyettese arról számolt be, 4 ember ellen tettek szabálysértési feljelentést a maszkhordási szabályok megsértése miatt. Kiss Róbert azt mondta, a rendőrség folyamatosan ellenőrzi, hogy 23 óra után bezárnak-e a szórakozóhelyek. A laborkapacitások bővítését firtató kérdésre Müller Cecília azt válaszolta, kedden két újabb helyet jelöltek ki és terveznek egy nagyobb kapacitású tesztelőlabort is bevonni. Korábban a Népszava beszámolt arról, hogy Rusvai Miklós virológus szerint akár 500 laborban is lehetne koronavírus-teszteket végezni a mostani 10 helyett.