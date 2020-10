Eb-pótselejtező: Bulgária – Magyarország 0-2 – ÉLŐ

Két szebb napokat is látott, ám jelenleg az európai futball középmezőnyének végéhez tartozó válogatott találkozik egymással Szófiában.

Sem a bolgár, sem a magyar labdarúgás nem kényeztette el szurkolóit az elmúlt években, mindkét országban válságban van a sportág. Ezek ismeretében egyáltalán nem meglepő, hogy Bulgáriában ugyanúgy 2020 legfontosabb meccsének tekintik a csütörtöki pótselejtezőt (20:45, tv: M4 Sport), amelynek győztese az Izland-Románia találkozó nyertesével játszhat az Európa-bajnoki részvételért november 12-én. Magyar továbbjutás esetén ezt a meccsek a Puskás Ferenc Stadionban rendezik majd. A bő egy hónap múlva esedékes csata győztese kijut a jövő nyári Európa-bajnokságra, amelynek három csoportmérkőzését és egy nyolcaddöntőjét Budapesten rendezik. Ezeket a pótselejtezős mérkőzéseket eredetileg márciusban kellett volna megrendezni, ám közbeszólt a koronavírus. A magyar futballélet szereplői szinte kivétel nélkül azt hangoztatják, hogy a Bulgária elleni meccsnek Marco Rossi szövetségi kapitány együttese az esélyese. Tény, hogy a bolgár nemzeti csapatba behívott labdarúgók piaci értéke alacsonyabb a magyar játékosokénál és az ellenfél legutóbbi tizenhat mérkőzéséből csak egyet nyert meg, igaz, akkor Eb-selejtezőn tavaly november 17-én Csehországnál bizonyult jobbnak 1-0-ra, ami figyelemre méltó eredmény. Március 26-án még talán az is igaz lehetett volna, hogy esélyesebb a magyar csapat, a bolgár futball akkor próbálta összerakni magát története egyik legnagyobb válsága után. Tavaly október 14-én kétszer megállította a mérkőzést a játékvezető a szófiai Bulgária-Anglia Európa-bajnoki selejtezőn a hazai szurkolók rasszista megnyilvánulásai miatt. Az itthon előszeretettel negatív felhanggal balkáninak nevezett ország kormánya európai módon eljárva a vállalhatatlan botrány után lemondásra szólította fel a futballszövetség elnökét, Boriszlav Mihajlovot, aki távozott tisztségéből. Nálunk a magyar-szlovák mérkőzés után, sőt, pozsonyi bürokraták hisztijének nevezte a kormány a kinti fölháborodást, ezt a vélekedést az sem befolyásolta, hogy az UEFA stadionbezárással büntette a hazai drukkerek rasszista viselkedését. A magyar válogatott és a klubok is tapasztalhatták az elmúlt években, hogy az ellenfél lebecsülése roppant kellemetlen kudarcokkal járhat Liechtensteintől Luxemburgon át Kazahsztánig, de klubszinten is diadalmaskodott már magyar kuparésztvevő fölött a párharc előtt lenézett albán vagy éppen liechtensteini csapat, de idén nyáron is láttunk olyat, hogy a két profi játékossal rendelkező, a többi poszton kedvtelésből futballozókkal érkező ír gárdát csak tizenegyesekkel búcsúztatta el az állami milliárdokból eltartott, magát profinak tartó magyar ellenfele. Van olyan honi szakkommentátor (?), aki nyolcvanöt százalék esélyt ad a magyar válogatottnak, a nemzeti csapat elutazása előtti sajtótájékoztatón erre külön reagált Rossi. "Az én véleményem az, hogy ötven-ötven százalék az esélye mind a két csapatnak - jelentette ki a szakvezető. - Ha jól játszunk, és a játékosaim betartják a taktikai utasításokat, akkor ezt megnövelhetjük, de a futballban nagyon sok olyan dolog történhet, amit nem tudunk kontrollálni. Az is problémát jelenthet, hogy a szurkolóink nélkül kell játszanunk idegenben, de persze nem kifogásokat keresünk. Azért megyünk, hogy megnyerjük a meccset, ennek ellenére a nyolcvanöt százalékot kicsit sokallom." Sallai Roland, a Freiburg támadója azt mondta, sokat elemezték a bolgárok játékát, a magyar csapatnak jobb képességű futballistái vannak, de a rivális nagyon harcos, ezért agresszivitásban állni kell vele a versenyt.