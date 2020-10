Napsütéses időt hoz a péntek, de élénk szél jöhet

Az érdekvédők szerint jelentős kompenzáció nélkül elvándorlás- és kilépéssorozat várható, most tényleg összeomolhat a rendszer.

Ötvenszázalékos átlagos béremelést kér az orvosi bértábla által nem érintett egészségügyi dolgozóknak és kompenzációs béremelést az egészségügyi dolgozók teljes köre számára a Független Egészségügyi Szakszervezet (FESZ). Az érdekvédők szerint a most elfogadott törvény azonnali bevezetése súlyos ellátási gondokat fog okozni a gyógyításban, az ügyeletek ellátásában, számos intézmény működésében.



Szerintük elfogadhatatlan a közalkalmazotti törvény kivezetése és a dolgozók érdekeivel szembeni lépésnek tekinti a kollektív szerződések megkötésének megtiltását is.

A szakszervezet a 2022-ben és 2023-ban megvalósítandó béremelések részleteiről az orvosi béremelésekkel arányos, konkrét javaslatot küldtek a kormányfőnek. Mielőbbi egyeztetést sürgetnek velük és a Magyar Orvosok Szakszervezetével, és a törvény végrehajtási szabályainak kidolgozásába is beleszólást kérnek.

Szürkezóna és lakásrendelők a lebénuló ellátórendszerben

Átfogó egyeztetésre van szükség az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló törvény végrehajtási rendeletének részleteiről, mielőtt az új szabályozás visszafordíthatatlan károkat okoz a hazai ellátórendszer stratégiai pontjain – közölte csütörtöki közleményében a vezető magánegészségügyi szolgáltatókat tömörítő Primus Egyesület. A szervezet szerint a bérrendezéssel egy csomagban elfogadott megkötések, például a másodállás vállalásának korlátozása olyan károkat okozhatnak, amelyek a közellátást és a jogkövető magánegészségügyi szolgáltatókat is nehéz helyzetbe hozzák, és ezzel a betegellátás biztonságát veszélyeztetik. A magánszolgáltatók aggályosnak tartják, hogy egy orvos csak akkor vállalhat másodállást, ha egy ma még ismeretlen hatóság ismeretlen kritériumok alapján erre engedélyt ad. Szerintük nagyon kockázatos, hogy a jogszabály döntésre kényszeríti az orvosokat, mert Magyarországon nincs két szektorra elegendő orvos, egyre is alig. – Ennek a szigorításnak ma nem adottak a feltételei, lebénítja az állami és a privát rendszert is. Valós a veszély, hogy a jogszerűen működő intézmények kerülnek lehetetlen helyzetbe, tehát ismét a szürkezóna terjeszkedik majd, és a kevésbé ellenőrizhető lakásrendelők maradnak fenn – fogalmaztak.