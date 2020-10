Őrizetben a tüntetők által kedden kiszabadított volt kirgiz elnök

A jelenlegi államfő rendkívüli állapotot vezetett be a múlt heti parlamenti választások eredményét elutasító tüntetések miatt.

A kirgiz biztonsági erők őrizetbe vették szombaton Almazbek Atambajev volt elnököt – jelentette az Inferfax orosz hírügynökség Atambajev pártjának egyik tagjára hivatkozva. Atambajevet – ahogy arról a Népszava is beszámolt korábban – korrupció miatt 11 év börtönre ítélték, és őt kedden szabadították ki a börtönből ellenzéki tüntetők, akik azért vonultak még hétfőn utcára, mert szerintük „a hatóságok a választási kampány során hatalmukkal visszaéltek és szavazatokat vásároltak”. A volt elnök autójára péntek este rálőttek az egyik tanácsadója közlése szerint. A merényletkísérletet a biskeki Ala Too téren követték el, ahol nap közben összecsaptak a Szadir Zsaparov ellenzéki vezető és a volt elnök mellett tüntetők, és lövések is eldördültek. A tanácsadó azt állította akkor, hogy a titkosszolgálatok merényletre készülnek Atambajev ellen. Biskekben Szooronbaj Dzsejenbekov elnök október 21-ig tartó rendkívüli állapotot vezetett be. Eközben szombaton összeült a kirgiz parlament, hogy megvitassa az új kormány kinevezését. Az ülésen megjelent a határozatképességhez szükséges 61 képviselő, és a házelnök bejelentette lemondását. A közép-ázsiai volt szovjet tagköztársaságban múlt vasárnap választásokat tartottak, amelyeken az államfőhöz közel álló pártok kerültek be a törvényhozásba, de az eredményeket végül érvénytelenítették, miután a választáson induló 16 párt közül 11 is közölte, hogy nem ismeri el őket. Tömeges tüntetések kezdődtek Biskekben és több vidéki nagyvárosban, a tüntetők elfoglalták a kormány székházát, az elnöki hivatalt, a parlament és a biskeki polgármesteri hivatal épületét, és kiszabadítottak a börtönből több elítélt politikust. Azóta az országban teljes a politikai zűrzavar. A különböző politikai táborok közötti utcai összecsapásokban több mint 1200 ember megsebesült és egy meghalt.