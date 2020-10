Meglepő magyar győzelem Szerbiában

A vasárnapi döntőben három szettben legyőzte a világelső Novak Djokovicot.

Rafael Nadal saját rekordját tovább javítva 13-adszor nyerte meg a francia nyílt teniszbajnokság férfi egyes versenyét, mivel a vasárnapi döntőben három szettben legyőzte a világelső Novak Djokovicot. A mallorcai játékos 20. Grand Slam-bajnoki címével utolérte az örökrangsor élén Roger Federert. A spanyol sztár tavaly egyedülálló bravúrként 12. diadalát aratta Párizsban, begyűjtve 18. Grand Slam-serlegét. Az idei, koronavírus-járvány miatt eltolt és lerövidült salakszezonja ezzel együtt nem lett olyan fényes, mint a korábbiak: egyetlen felvezető tornáján, Rómában kikapott a negyeddöntőben Diego Schwartzmantól. A 34 éves salakkirály a Garros elődöntőjében visszavágott az argentinnak, és immár elképesztő, 99/2-es győzelmi mutatóval készült a döntőre a Roland Garroson, úgy, hogy idén egy szettet sem vesztett eddig a francia fővárosban. A 33 éves Djokovic a lehető legjobb formában várta a finálét, az idén 37/1-es győzelmi mérleggel büszkélkedhetett, és egyetlen vereségét is leléptetés miatt szenvedte el a US Open nyolcaddöntőjében. A belgrádi teniszező – aki 2016-ban diadalmaskodott a Roland Garroson – három szettet bukott az idei versenyen, ebből kettőt az elődöntőben az ötödik játszmára elfáradt Sztefanosz Cicipasz ellen. Ami kettejük egymás elleni mérlegét illeti, a tenisztörténelem leghosszabb rivalizálásában Djokovic 29-26-ra vezetett, és a 18. GS-serlegére hajtó szerbet az is motiválhatta, hogy Nadal két párizsi vereségéből az egyiket tőle szenvedte el a 2015-ös negyeddöntőben. Az 56. csata egyben a Roland Garros 124 éves történetének az első fedettpályás döntője volt, ugyanis az idénre átépített Philippe Chatrier Stadionban az eső miatt becsukták a tetőt. Ez a körülmény Djokovicnak kedvezett, mivel Nadal alig nyert pályafutása során fedettpályás tornát, emellett a hűvös időjárás és a megszokott májusi viszonyokhoz képest lassabb-nehezebb labdák sem mellette szóltak. Az 1200. profi meccsét vívó mallorcai ihletett formában, tripla brékkel 6:0-ra hozta a nyitószettet, majd 1:1-nél újra elvette a sokat rontó szerb adogatását. Nadal 3:1-nél három ki nem kényszerített hibánál tartott, míg a fontos pontoknál rendre bizonytalankodó ellenfele már 22-nél. A spanyol dupla bréknél sem lassított, és bő másfél óra elteltével már kétszettes előnyben volt. Djokovic ezután is többnyire csak ejtésekkel szerzett pontot, és 2:2-nél ismét elbukta a szerváját, csakhogy ezt követően – 2 óra 10 perc után először – elvette a salakkirály adogatását. Kiegyenlítettebbé vált a csata, majd 5:5-nél a világelső bréklabdánál kettős hibát ütött, Nadal pedig magabiztosan lezárta a találkozót, amely 2 óra 41 percig tartott. A Garroson 100. meccsét megnyerő Nadal karrierje 86. trófeája mellé 1,6 millió eurót (568 millió forint) kapott, immár 20-szoros Grand Slam-bajnoknak mondhatja magát, ezzel beérte a rekorder Roger Federert.



Eredmény, döntő: Férfi egyes: Rafael Nadal (spanyol, 2.)-Novak Djokovic (szerb, 1.) 6:0, 6:2, 7:5