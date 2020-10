Három részre szakad az Egyesült Királyság

A brit kormány eltérő szigorúságú korlátozásokat vezet be a különböző régiókra, a járványügyi kockázatok alapján.

Újabb mozgalmas napja volt hétfőn Boris Johnsonnak, sőt a hétvége sem telt sok pihenéssel, miután folyamatos konzultáció zajlott miniszterelnök, valamint az észak-angliai polgármesterek és önkormányzati vezetők között a napokban életbe lépő új koronavírus-válságkezelési tervről. A rendkívüli helyzeteket kezelő COBRA nemzetbiztonsági bizottság ülése után a kormányfő délután parlamenti képviselők előtt ismertette az új, átfogó koncepciót. Johnson az intézkedések szükségességét a Covid-19 megbetegedések exponenciálisan növekvő számával, egyben az oktatás fenntartására és a gazdaság összeomlásának megakadályozására tett erőfeszítésekkel magyarázta. "Nem így akarjuk élni az életünket", jelentette ki a tory vezető, aki kényes egyensúlyt próbál teremteni a teljes lezárás és a vírus sorsára hagyása között. Ez utóbbit a halálesetek várható megugrása miatt mindenáron kizárja. A "fordulópontnak" nevezett szituációban a vírus terjedésétől függően Angliát három - közepes, magas és nagyon magas - kockázati fokozatú régióra osztják. Az autonóm tartományokban a decentralizált vezetés dönt a korlátozásokról. A legszerencsésebb, egyben a legnagyobb csoportban, többek között az Egyesült Királyság déli és keleti részében nem változnak a szabályok. Továbbra is érvényesül a "hatos rend", azaz a kivételektől, mint például az iskoláktól eltekintve fél tucatnál többen sem bel-, sem kültérben nem tartózkodhatnak együtt, este 10 órakor pedig bezárnak a kocsmák és az éttermek. A második fokozatba tartozó körzetekben a négy hét múlva esedékes felülvizsgálatig tilossá válik különböző háztartásokban élők keveredése otthonaikon belül, de a "hatos direktíva" és az előírt távolság betartásával a szabadban összejöhetnek, - feltéve, hogy a csapadékos, egyre hűvösebb idő nem zavarja őket. Találgatások szerint, részben politikai okokból is, ide fog tartozni London is.



Súlyos a helyzet Liverpoolban

Boris Johnson egyelőre Liverpoolt nevezte meg egyedül a legsúlyosabban érintett körzetek közül. Itt szerdától leáll a vendéglátóipar, becsuknak a konditermek, kaszinók és a szépségszalonok is. A kormány igyekszik békét teremteni különösen az észak-angliai helyhatósági vezetőkkel, akik a hétvégén elfogadhatatlannak nevezték a velük szemben eddig tanúsított bánásmódot, különösen a szerénynek tartott pénzügyi kompenzációt. Egyes városokban azonban ténylegesen tragikus helyzet alakult ki. A koronavírus leginkább Nottinghamet támadta meg, ahol 100 ezer lakosra számítva heti 830 megbetegedést regisztráltak. Liverpool, Newcastle és Manchester statisztikája 500-600 között mozog. Ezeknek a legveszélyeztetettebb helységeknek a lakossága csak a legindokoltabb esetben hagyhatja el majd a régióját és egy időre vége a családi, baráti együttléteknek is. Az állásfoglalásra adott válaszában az ellenzék vezére "kétségbe vonta, vajon a kormánynak van- e terve a vírus visszaszorítására". Sir Keir Starmer úgy érzi, a miniszterelnök "az események után kullog". Mint mondta, a "legrosszabb, amit tehet, hogy nem cselekszik elég gyorsan és határozottan". Hétfő délelőtt a Jonathan Van-Tam, tisztifőorvos-helyettes és más közegészségügyi vezetők Downing Street-i sajtótájékoztatója készítette fel a közvéleményt az újabb nehezítésekre. Megerősítették, hogy jelenleg többen vannak kórházban, mint a márciusi teljes vesztegzár előtt voltak. Van-Tam statisztikai adatokkal igazolta, hogy míg a második hullám a 20-29 évesek között indult, hamar átterjedt az idősebb korosztály sérülékeny részére. Bár az északi országrész "felelős" a megfertőzöttek 40 százalékáért, "az fertőzés aránya lényegében az egész Egyesült Királyságban növekszik". Az egészségügyi ellátás viszonylag zavartalan működésének érdekében a legkritikusabb körzetekben, Manchesterben, Sunderland-ben és Harrogate-ben készenlétbe helyezték a tavasszal kiépített, de alig használt Nightingale "tábori" kórházakat.