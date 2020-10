357,83 forinton az euró

Már a vagyonmegosztásra figyel?

A tulajdonos(ok)ról nem volt információ, ám támpontot jelentett, hogy e társaság ugyanazon nevű magyar „megfelelőjét”, az SCD Group Ingatlanfejlesztő és Beruházó Kft.-t Jászai Gellért másodmagával gründolta 2000-ben. Csak 2018 májusában látta elérkezettnek az időt arra az akkor még egy párt alkotott Mészáros-házaspár, hogy hivatalosan is elismerje: a Konzum PE Magántőkealap kizárólagos befektetői, miután a tulajdonukba kerültek a zártkörű alap befektetési jegyei. A válóper kellős közepén a Konzum PE Magántőkealap KPA Asset and Property Kft. néven létrehozott egy új társaságot, 3 millió forintos törzstőkével, fő tevékenysége pedig a vagyonkezelés. A KPE Asset and Property székhelye a számos más Mészáros-érdekeltségnek – köztük az Opus Globalnak – is otthont adó Andrássy úti épület, az 59. szám alatt található Andrássy Palace. Ügyvezetője pedig az a Gombai Gabriella lett, aki Mészáros bizalmi emberének számít. Idén június 11-én például a Takarékbankkal és a Budapest Bankkal egyesülni készülő MKB Bank igazgatóságába került be, megbízatása öt évre szól. Korábban a Népszava is beszámolt arról, hogy válik egymástól Mészáros Lőrinc és felesége.