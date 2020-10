Vasárnapig meghosszabbították a járvány miatt elrendelt országos zárlatot Izraelben

Azonban feloldották a tilalmat, amely csak a lakóhelytől számított ezer méteren belül engedélyezett tüntetéseket és közös imádkozást. Engedélyezték a messzebbre utazást a közeli rokon esküvőjére is.

Meghosszabbították vasárnapig a koronavírus-járvány miatt elrendelt országos zárlatot Izraelben – jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja, a ynet szerdán. A járvány kezeléséről döntő kabinet kedden a késői órákig tartó ülésen egyhangúlag meghosszabbította vasárnap éjfélig a zárlatot, de engedélyezett némi könnyítést a közel négy hete tartó országos karantén után a folyamatosan javuló járványügyi adatok nyomán.



Feloldották a tilalmat, amely csak a lakóhelytől számított ezer méteren belül engedélyezett tüntetéseket és közös imádkozást. Sőt, engedélyezték a messzebbre utazást a közeli rokon esküvőjére is.

A tüntetések helyi korlátozása után, amely megakadályozta, hogy tömegek vonuljanak a kormányfő jeruzsálemi rezidenciájához, az egész országban megjelentek a Benjámin Netanjahu és a kormány ellen tiltakozók. Szombat este már 1200 helyen, városok terein, útkereszteződésekben, autópályák fölötti hidakon tüntettek a szervező fekete zászlós mozgalom szerint több mint kétszázezren, és emellett Tel-Avivban sokezres tömegtüntetés is zajlott a tiltás ellenére. A válsággal fenyegető gazdasági helyzet miatt az ügyfélszolgálattal nem foglalkozó kis üzletek és műhelyek azonnali megnyitását kérte Jiszrael Kac pénzügyminiszter és Beni Ganz védelmi miniszter, de ezt a döntést elhalasztották csütörtökre. Szerdán



újratárgyalják a tel-avivi Ben Gurion repülőtér ügyét, és ha nem lesz változás az új koronavírus-fertőzések számának csökkenésében, akkor megnyitják a létesítményt, de egyelőre csak azok repülhetnek, akik még a zárlat előtt vásárolták meg jegyeiket.

Csütörtökre halasztották annak megvitatását is, hogy jövő héten újranyithatnak-e az óvodák, a kis műhelyek, melyek nem fogadnak vevőket, és hogy a házhoz szállítás mellett elvitelre is főzhetnek-e a vendéglők. Az egészségügyi minisztérium a nyitás első lépéseit a napi legfeljebb kétezer új vírushordozóhoz kötötte, és hétfőn még több mint háromezer új esetet regisztráltak, noha tovább csökkent a teszteknél a fertőzöttek száma mellett a pozitív esetek aránya is. A szakemberek egy része szerint vasárnapra várhatóan elérik a kitűzött célt. Erre utal, hogy az egészségügyi minisztérium adatai szerint kedden már csak 2 255 új fertőzöttet regisztráltak – ami a szűrések 5,4 százaléka –, míg egy nappal korábban az általában tünetek megjelenése miatt megvizsgált emberek több mint 7 százaléka még koronavírusosnak bizonyult. Roni Gamzú járványügyi kormánybiztos a differenciált nyitás szellemében bemutatta a kabinetnek 13 olyan település listáját, melyekben továbbra is kiugróan magas az új fertőzések száma, s amelyekben ezért szerinte szükség lenne a zárlat fenntartására az ország többi részén megszavazott nyitás után is. A listán elsősorban ultraortodox városok vannak, melyek a múltban tiltakoztak "megkülönböztetésük" ellen, és ezért nem helyezték őket külön zárlat alá. Netanjahu számára alapvető politikai kérdés az ultraortodox pártok támogatásának megőrzése, a jobboldali vallásos tömb fenntartása, amely reményei szerint a következő választások után is őt jelöli kormányfőnek. Noha az iskolák megnyitása nem szerepel a jövő héten esetleg megkezdődő enyhítések első szakaszának tervei között, az ultraortodox települések egy részében az őszi zsidó ünnepek után már ezen a héten megkezdődött a tanítás. Egyelőre csak a fiúk számára és kisebb csoportokban oktatnak, a továbbra is otthon maradó lányosztályok tantermeit is felhasználva, ami a nemi egyenlőség helyi médiában megszólaló hívei szerint elfogadhatatlan. A mintegy kilencmilliós Izraelben