Nemzetek Ligája: Oroszország–Magyarország – ÉLŐ

A koronavírus-járvány terjedése miatt szigorúbbak lettek a Bundesligában a járványügyi előírások és ezek a közvetítésekben résztvevőket is hátrányosan érintették.

Bizonytalanná vált a hétvégi fordulóban a német első- és másodosztályú labdarúgó-bajnokságok mérkőzéseinek televíziós közvetítése, illetve az összefoglalók elkészítése. A találkozókat a Sky adja élőben, a közszolgálati televíziókban (ARD, ZDF) láthatók az összefoglalók. A koronavírus-járvány terjedése miatt szigorúbbak lettek a Bundesligában a járványügyi előírások és ezek a közvetítésekben résztvevőket (kommentátorok, szerkesztők, operatőrök, technikusok) is hátrányosan érintették. Vannak tartományok, ahol csak helyi lakcímmel rendelkezőket engednek be a stadionokba, nehezíti a helyzetet, hogy az ARD (Köln) és a Sky (München) központja olyan városban található, amely kiemelten fertőzöttnek számít, ezért az itt lakók jelenleg nem utazhatnak máshova még országon belül sem. "A Német Labdarúgó-liga (DFL) folyamatosan egyeztet az illetékes egészségügyi hatóságokkal olyan szabályok kidolgozása érdekében, melyek lehetővé teszik a televíziós közvetítések munkatársainak zavartalan munkavégzését" - írta közleményében a DFL. "Ha biztosítják számunkra a stadionokból a közvetítéshez szükséges jelet, akkor a többit meg fogjuk oldani valahogy - jelentette ki Axel Balkausky, az ARD szóvivője a SID hírügynökségnek. - Előfordulhat, hogy kommentátoraink nem a helyszínről, a stadionból, hanem a stúdiónkból közvetítik a mérkőzéseket. Jelenleg tárgyalunk a DFL-lel és várjuk a hatóságok állásfoglalását, de az nem fordulhat elő, hogy a nézőink bármelyik találkozóról is lemaradjanak." A Sky annyit közölt, hogy szintén igyekszik mindent megtenni a találkozók zavartalan közvetítéséért.