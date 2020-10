Nemzetek Ligája: Oroszország–Magyarország 0-0 – ÉLŐ

Kövesse figyelemmel a Népszaván a mérkőzés percről percre tudósítását.

Oroszország vendégeként lép pályára 20.45-től (tv: M4 Sport) a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligája negyedik fordulójában. Marco Rossi szövetségi kapitány együttese jelenleg Oroszország mögött második csoportjában, s négy ponttal előzi meg a török, öttel a szerb riválist, azaz második helye ezúttal nincs veszélyben. Ennek ellenére óriási különbség van a döntetlen és a vereség között, mivel pontosztozkodással a magyarok az oroszok nyomában maradnának egypontos hátránnyal, kudarc esetén viszont a két éve hazai pályán vb-negyeddöntős gárda négy pontra elhúzna.



66. perc: Aprócska magyar helyzet, Varga átadása után Négo lőhetett az ötös sarkáról, a labda azonban elakadt Zsirkovban.



63. perc: Kudrjasovnak is villant a sárga, Szalai Ádámot rúgta fel.



61. perc: Nikolics hagyta el a pályát, Varga Kevin a helyén.



57. perc: Törökország szépített Szerbia ellen, Hakan Calhanoglu góljával már csak 2-1-re vezetnek a vendégek.



56. perc: Fokozódik a nyomás a magyar kapun, Zsirkov bal oldali beadását középre ütötte ki Dibusz. Ionov lőtte kapura a kipattanót 12 méterről, a labda a felső lécen csattant.



55. perc: Kettőt is cseréltek az oroszok, Bakajev állt be Mirancsuk helyére, míg Kuzjajevet Mosztovoj váltotta.



54. perc: Feljegyezhettük az első kaput talált lövést, Dibusz védte Dzjuba megpattanó lövését.



49. perc: A csoport másik mérkőzésén változott az eredmény, Szerbia már 2-0-ra vezet Törökországban. Alekszandar Mitrovics büntetőből volt eredményes.



46. perc: A második játékrészre már nem jött ki Gazdag és Holender, Fiola és Nagy Ádám a pályán. Az oroszok nem cseréltek.



45+1. perc: Véget ért az első játékrész, talán a szakadó eső számlájára is írható, hogy túl sokat nem mutattak a csapatok.



45. perc: Egy perc hosszabbítást jelzett az játékvezető, s amint elkezdődött a ráadás, Dibusznak kellett Dzjuba elől kiütnie a labdát.



35. perc: Sárga az oroszoknál is, Ozdojev volt szabálytalan Négo ellen, aki először kezdő a magyar válogatottban.



31. perc: Továbbra sincs kaput talált lövés egyik oldalon sem, a magyarok legalább már próbálkoztak, ha nem is jártak sikerrel.



24. perc: Megvan az első sárga, Botka kapta, amiért megrúgta Dzjubát.



22. perc: A csoport másik mérkőzésén Szerbia megszerezte a vezetést Törökország vendégeként. Szergej Milinkovics-Szavics bólintott hét méterről a kapuba.



20. perc: Szmolnyikov és Holender fejelt össze, utóbbit kellett ápolni.



15. perc: Szalai Attila az ellenfél tizenhatosa előtt tűnt fel, 18 méterről lövésre szánta el magát, de a labda jócskán elkerülte a kaput.



10. perc: Meglehetősen eseménytelenül teltek a percek, mígnem Orbánnak kellett mentenie a magyar kapu közvetlen előteréből.



1. perc: Elkezdődött a mérkőzés. Nikolics szinte azonnal ziccerbe is került, Sunyin azonban védett. Ha kapuba talált volna a Fehérvár támadója, akkor sem ért volna, mert lesen volt, szabadrúgással jöhettek kifelé az oroszok.



A magyar válogatott ezt követően november 12-én, az év legfontosabb mérkőzésén, Európa-bajnoki pótselejtezőn Izlandot fogadja a Puskás Arénában, a győztes kijut a 2021-re halasztott, részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságra. A Nemzetek Ligája ötödik és utolsó, hatodik fordulóját november 15-én és 18-án rendezik, előbb a szerbek, majd a törökök érkeznek vendégségbe.