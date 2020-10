Kiadták a figyelmeztetést: zivataros, szeles időnk lesz pénteken

A párás, ködös reggelek egyre gyakoribbá válnak.

Ismét légörvény közelít délnyugat felől, melynek hatására többfelé várható eső, zápor, sőt néhol zivatar. A párás, ködös reggelek pedig egyre gyakoribbá válnak – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből. Pénteken többnyire erősen felhős lesz az ég, de délen, délkeleten felszakadozhat a felhőzet, főként az ország északi felén több helyen várható eső, zápor, keleten zivatar is lehet. A szél északnyugatira, nyugatira fordul, több helyen megélénkül, a Kisalföldön helyenként meg is erősödik. A zivatarok veszélye miatt Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Jász-Nagykun-Szolnok megyére is elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 7 és 12 fok között valószínű. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 10 és 16 fok között alakul, de északkeleten néhány fokkal melegebb is lehet.

.