Szigorították feltételes szabadlábra helyezést

Tóth Ádám független képviselőjelölt nyújtott be fellebbezést.

Megtámadta Tóth Ádám független képviselőjelölt a borsodi időközi országgyűlési választás eredményét – derül ki Székely Sándor független országgyűlési képviselő közleményéből. Azt írja, a kifogás és egyben fellebbezés lényege, hogy „a nyilvánosan is elérhető információk szerint egyelőre ismeretlen tettesek a BTK 350. §-a szerinti »választás, népszavazás és európai polgári kezdeményezés rendje elleni bűncselekmények« gyanúját hordozó tevékenységeket végeztek, ezáltal a választás eredményét olyan szavazatok is meghatározhatták, éspedig vélhetően tömegesen, amelyek ellenszolgáltatás nyomán vagy kényszer alatt születtek.” Székely Sándor úgy látja, hogy „muszáj élnünk akár csökött hazai jogállamiság ellenére is a jogszabályok lehetőségeit kimerítő kezdeményezéssel, egyszersmind rendre nem belenyugodva a kormányoldal jogtalan előnyeibe, ezért új, innovatív fejezetet nyit a jogérvényesítés frontján.”