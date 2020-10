Rég nem látott tömegek szavaznak Amerikában

Trump törvénysértésről fantáziált és családi bűnszövetkezet fejének nevezte Bident. Egy Keresztapa-idézet azonban más maffiára utal.

Két héttel a választások előtt levélben vagy személyesen már több mint 31 millió amerikai szavazott. Hétfőtől az egyik legfontosabb „csatatér” államban, Floridában is hosszú sorok kígyóznak a korai voksolásra kijelölt szavazókörök előtt, míg a legaktívabbak a texasiak: már több mint négymillióan „vannak túl” az egészen. 2016-ban 138 millió amerikai vett részt az elnökválasztáson, idén várhatóan ennél többen fognak, a levélben és korán szavazók száma most hatszorosa az akkorinak. Egyelőre inkább a Demokrata Párt szavazói élnek a korai szavazás lehetőségével, amit a republikánusok a választás napján majd hatékonyabb mozgósítással szándékoznak kiegyenlíteni. A jelenleg 5:3 arányban konzervatív többségűnek tartott legfelsőbb bíróság közben a liberális oldal javára döntött egy fontos választási kérdésben: Pennsylvaniában november 3-át követően még 72 órát adnak a levélszavazatok beérkezésére. Szakértők szerint a sok szavazó inkább a Demokrata Párt számára előnyös, míg a republikánusoknak az alacsonyabb részvétel kedvezne. A jelenlegi állás szerint Joe Biden éppen Pennsylvania megnyerésével kerülne túl az elektori testületben szükséges 270 szavazaton és a közvélemény-kutatások átlagát tekintve hat százalék itt az előnye. Trump dolgát nehezíti, hogy kevesebb pénz áll a rendelkezésére, mint Bidennek.



A republikánusok szeptemberben 248 millió dollárt kaptak támogatóiktól, míg a Demokrata Párt 135 millióval többet, amiből sokkal több tévéhirdetést tudnak vásárolni a kulcsállamokban.

Trump hétfőn erre is kitért egy arizonai kampánygyűlésen, ahol azt mondta, egy nap alatt akár egymilliárdot is összegyűjthetne, ha felhívná a nagy cégek vezetőit. Példaként az Exxont említette, amelynek bizonyára szüksége van fúrási engedélyekre, amiért cserébe ő nyugodtan kérhetne tőlük 25 milliót a kampányára, de nem teszi. Ez amúgy bűncselekmény is lenne. Az olajtársaság a maga részéről sietett leszögezni, hogy nem került sor hasonló telefonbeszélgetésre és nem is fog. A törvénysértő kampányfinanszírozással kacérkodó Trump ugyanakkor Bident vádolta azzal, hogy „családi bűnszövetkezet” élén áll. A maffia-utalás egy másik összefüggésben is felmerült: Trump újra hadjáratot folytat a legismertebb amerikai járványügyi szakértő ellen. „Egy rakás szerencsétlenségnek” nevezte és lehülyézte az Allergikus és Fertőző Betegségek Országos Intézetét vezető Anthony Faucit, akit azzal vádolt, hogy a Demokrata Párt szavazója. Azt fejtegette, hogy ki kellene rúgnia, de az csak még nagyobb sajtónyilvánosságot adna a szigorúbb egészségügyi intézkedéseket, így például maszkviselést és távolságtartást sürgető Faucinak. A veterán tudós erre a Keresztapából vett idézettel válaszolt: „Ez nem személyes ügy”.



Az Egyesült Államok már a járvány harmadik hullámánál tart, az igazolt fertőzések száma a napi 65 ezerhez közelít, az elhunytaké meghaladja a 225 ezret. Trump mégis azt hangoztatja, hogy az embereknek elegük van a bezártságból, már nem törődnek a koronavírussal, csak azt akarják, hogy hagyják őket békén. „Az emberek nem hisznek nektek, CNN! Ostoba zabigyerekek!” - harsogta a mikrofonba. A magyar idő szerint pénteken hajnalban esedékes utolsó televíziós vitán az elnöknek kevesebb lehetősége lesz a hasonló durvaságokra, mert a tematikus szegmensek elején két-két percig megszakítás nélkül beszélhetnek a jelöltek, ezalatt a másik mikrofonját kikapcsolják. Az első vita során mindketten sokszor egymás szavába vágtak, bár kétségkívül Trump volt az agresszívabb. Stábja most elfogadta a korlátozást, csak arra panaszkodott, hogy a kérdések nem korlátozódnak a külpolitikára, hanem megint visszatérnek a járványhoz, ami nem segít az elnöknek. Trump azonban - például a Fauci elleni kirohanásaival - maga kanyarodik szinte kényszeresen újra és újra vissza a saját tanácsadói szerint is kerülendő témához.