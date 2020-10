Barcelona–Ferencváros 0-0 (percről percre)

Az egész csapat karanténba vonult.

Megfertőződött a koronavírussal Rodrigo Corrales, a Telekom Veszprém férfi kézilabdacsapatának kétszeres Európa-bajnok kapusa, ezért az egész csapatnak karanténba kellett vonulnia. A klub honlapjának keddi közleménye szerint a spanyol játékos tünetmentes. A kézilabdázókra, és a szakmai stáb tagjaira a hét második felében újabb tesztek várnak. Mivel a veszprémiek szerdára kiírt, Barcelona elleni Bajnokok Ligája-csoportmérkőzését már korábban elhalasztották – a katalánok kérésére, mivel három játékosuknak is pozitív lett a koronavírus-tesztje –, további halasztást csak akkor kell kérnie a magyar klubnak, ha a csapat a jövő szerdai meccs idején is karanténban lesz. Akkor a német THW Kiel otthonában kellene pályára lépnie a Veszprémnek. A Veszprémnek már korábban is halasztania kellett meccset fertőzés miatt, akkor Nagy László pozitív koronavírus-tesztje miatt maradt el a Veszprém-THW Kiel mérkőzés.