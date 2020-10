Barcelona–Ferencváros 3-0 (percről percre)

A csoport másik mérkőzésén a Juventus 2-0-ra győzött a Dinamo Kijev vendégeként.

Negyed évszázad után ma este (Tv: M4 Sport 21.00) újra a Bajnokok Ligája csoportkörében lép pályára a Ferencváros, amely ráadásul a Barcelona otthonában kezdi meg szereplését. A G jelű négyes másik mérkőzését 19 órától rendezték meg, a Juventus 2-0-ra győzött a Dinamo Kijev vendégeként. A torinóiak mindkét gólját Álvaro Morata szerezte.



52. perc: GÓL! Messi cselezgetett a tizenhatoson belül, Fatinak tette tovább a labdát, aki sarokkal Coutinhóhoz passzolt. A brazil játékosról lemaradt Botka, így könnyedén a rövid alsóba lőhetett. (3-0)



50. perc: Trincao vette célba 17 méterről a Ferencváros kapuját, a lövés középre tartott, így csemege volt Dibusznak. 46. perc: Elkezdődött a második játékrész, egyik edző sem cserélt a szünetben.

45. perc: Nem hosszabbított a játékvezető, 2-0-s hazai előnynél vonulhatnak öltözőbe a csapatok.



44. perc: Civic csúszott rá csúnyán Trincao lábára, villant neki is a sárga.



42. perc: GÓL! Fati passzolt hátra a tizenhatos sarkáról De Jongnak, aki a védők közé berobbanó fiatal játékoshoz ívelte a labdát, a 17 éves tehetség pedig csizmaszárral a hosszú sarokba helyezte a labdát. (2-0)



38. perc: Tokmac tartotta meg a labdát a két belső védő között, Zubkov kapott tőle egy remek ütempasszt, de kissé kisodródott, így már nem tudott veszélyes lövést bemutatni.



37. perc: Igencsak felpörögtek az események, Messi találta el a kapufát, ám mint utóbb kiderült, lesen kapta a labdát.



36. perc: Újabb veszélyes Barcelona lehetőség: Coutinho cselezhetett a tizenhatoson belül, előkészítése után Fati vette célba hat méterről a rövid alsót, Dibusz azonban védeni tudott.



35. perc: Robertót kell ápolni, így egy időre megfogyatkoztak a hazaiak. Civic lépett ki a helyén, a középre tett labdáját azonban Neto kapus be tudta gyűjteni.



32. perc: A mérkőzés első sárgáját Laidouninak mutatta fel a játékvezető.



27. perc: Messi bolondította meg a védőket, Kovacevic csak szabálytalanul tudta megállítani a tizenhatoson belül. Az argentin klasszis vállalkozott az ítélet végrehajtásra, Dibusz jó irányba ment, de hárítani nem tudott. (1-0)



22. perc: Messi előkészítése után Coutinho vette célba 16 méterről Dibusz kapuját, a lövés azonban célt tévesztett.



20. perc: Tokmac tűnt fel a Barcelona tizenhatosán belül, megvárta a tőle jobbra érkező Isaelt, akinek le is passzolta a labdát. A brazil támadó az ötös jobb sarka elől megzörgette a kapufát, Neto meg sem tudott mozdulni.



17. perc: Az első komoly hazai lehetőség: 16 méterről Messi találta el a vendég kaput, Dibuszról a bal szélen érkező Fati elé pattant a labda, a fiatal szélső megpróbált középre tálalni, de Blazic felszabadított.



12. perc: Messi végezhetett el egy újabb szabadrúgást, a jó 30 méterről eleresztett löket a léc fölött szállt el.



10. perc: Tokmac lépett ki Piqué és Lenglet között, a francia védő végül utolérte, azonban a norvég támadó egy lövőcsellel helyzetbe került, ki is lőtte a hosszú felsőt. A játékvezető azonban nem adta meg a találatot, mert Tokmac lesről indult.



6. perc: Feljegyezhettük a mérkőzés első lehetőségét, Messi jó 25 méterről végzett el szabadrúgást, a lövés azonban csemege volt Dibusznak.



1. perc: Útjára indult a labda, elkezdődött az összecsapás.



Ronald Koeman, a katalán együttes nyáron kinevezett vezetőedzője szerint csapatának nyugodtan kell futballoznia a magyar bajnok ellen. A holland szakember kiemelte, fontos hét ez az együttes életében, hiszen a legrangosabb európai kupasorozat rajtja mellett a hétvégén a Real Madrid elleni El Clásico következik. Hozzátette, ahhoz, hogy a rangadón sikeresek legyenek, elengedhetetlen, hogy a BL-ben jól rajtoljanak. Az 57 éves szakember éppen ezért meglehetősen erős kezdő tizenegyet küld pályára, míg a magyar bajnok a kezdőcsapata alapján inkább a védekezésre fekteti majd a nagyobb hangsúlyt.