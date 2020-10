1423 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, meghalt 48 beteg

Emellett két műszakban helyettesítenek, utcát, udvart takarítanak, mosogatnak.

Noha Maruzsa Zoltán köznevelési államtitkár szerint a közelgő iskolai őszi szünet alkalmas lehet arra, hogy a fertőzött intézményekből „kisöprődjön” a koronavírus, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) szakmai felügyelete alá tartozó intézményrendszer jó része – mint arra a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ) is rámutatott – nem is lesz zárva az őszi szünetben: az óvodák nyitva maradnak.



Azt már lehet tudni, hogy az iskolákban fertőtlenítő nagytakarítás várható az őszi szünet alatt, arról azonban nem lehetett hallani, hogy az óvodákban is elrendeltek volna hasonlót. Pedig a vírus itt is jelen van: az Operatív Törzs legutóbbi tájékoztatása szerint kedden 46 óvodában és 21 iskolában volt rendkívüli szünet koronavírus-megbetegedések miatt. A kérdést az Emmi tisztázta: lapunk megkeresésére közölték, az óvodákra nem vonatkozik az őszi szünet, így az iskolákhoz hasonló nagytakarítás nem is rendelhető el. – A mindennapi takarítás, fertőtlenítés ugyanakkor ezekben az intézményekben is kötelező. A takarításhoz, fertőtlenítéshez szükséges fertőtlenítőszereket havonta biztosítja a kormány valamennyi köznevelési intézmény részére, így az óvodák részére is – írták. Érdeklődtünk arról is, a fertőtlenítőszerek mellett a szükséges számú takarítószemélyzet is biztosított-e az óvodák számára, ám erre a kérdésre nem kaptunk választ. A PDSZ elmúlt hetekben végzett felméréséből ugyanakkor kiderült, hogy több óvodában a dajkák feladata a szakszerű fertőtlenítés. – Nálunk ezt a dajkáknak írták elő, amivel jelentősen megnövekedett a munkaterhük, hiszen minden játékot naponta fertőtlenítenek, amikor kimegyünk a gyerekekkel az udvarra, valamint az udvari játékokat is kétnaponta fertőtleníteni kell – írta egy óvodapedagógus arra a kérdésre, intézményükben hogyan oldják meg a fertőtlenítést. A munkaterhekről egy dajka is beszámolt a szakszervezetnek.

– Két műszakban dolgozunk, helyettesítünk, lázat mérünk, gyerekeket kiadunk, beveszünk. Közben csoportszobát takarítunk, fertőtlenítünk, ahogy a többi mellékhelyiséget is, ebédeltetünk, utcát, udvart takarítunk, mosogatunk

– sorolta a tennivalókat. Mindez nem egyedi eset. A Magyar Óvodapedagógiai Egyesület elnöke, Fábián Katalin lapunknak elmondta, az óvodákban eddig is a dajkák feladatkörébe tartozott a takarítás, de most „még szorosabb a beosztásuk” a kötelező lázmérés, fertőtlenítés miatt. Törvény szerint minden óvodai csoportra egy dajkát kell alkalmazni, ám még ez is gondot jelenthet a kisebb vidéki településeken. Fábián Katalin hiányolta az óvodai dolgozók rendszeres szűrését is.