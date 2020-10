Tombol a járvány az Egyesült Államokban

Nemzetközi sajtószemle, 2020. október 22.

FAZ Orbán emeli a tétet az amerikai elnökválasztásban, mert va bankot játszik. Ezzel magyarázza a vezető német jobboldali lap, hogy a Fidesz közeli sajtó módszeres lejárató kampánya után Szijjártó Péter is kirohant a demokraták elnökjelöltje ellen, méghozzá milyen hangon! Hiszen gyakorlatilag korrupcióval vádolta meg azt a politikust, aki nagy valószínűség szerint az Egyesült Államokat irányítja majd a következő négy évben. Az orbáni rendszerben az ilyen megnyilvánulásokat semmiképpen sem lehet kisiklásnak tekinteni, az meg egyenesen elképzelhetetlen, hogy a miniszterelnök ne tudott volna róla előre, pláne hogy ne bólintott volna rá – írja a lap. De hát neki az a stratégiája, hogy csak jól jön neki, ha minél félelmetesebb az ellenség. Ráadásul számára létszükséglet, hogy legyen kit támadnia fenyegető külső veszélyforrásként. Ebből a szempontból Soros már némiképp elhasználódott. Abból persze nem csinált egy pillanatra sem titkot, hogy Trump győzelmét kívánja. Így volt ez négy éve is, bár vélhetőleg nagyobb jutalmat várt érte. De ettől nekifuthat még egyszer. Ezzel együtt fura, hogy a külügyminiszter milyen hangra vetemedett, noha Biden Magyarországot nem sorolta egyértelműen a tekintélyuralmi rezsimek közé. Ezzel együtt tény, hogy egy lapon említette Orbánt, valamint Kim Dzsong Unt, Putyint és Hszit. Az elemzés az okot abban látja, hogy a magyar politikus számára világos: teljesen esélytelen, ha fordul a kocka Washingtonban. Ám ha nem veszthet semmit sem, akkor viszont annál többet nyerhet, ha mégis Trump lesz a befutó. Úgy nem kizárt: ami tőkéje csak van, azzal Biden ellen fogad.

Lengyelország éppen akkor keményít be politikai ellenfeleivel szemben, amikor az EU a segélyek megvonásáról tárgyal a jogállamot megsértő országok esetében, így visszaüthet a varsói stratégia. A nemzeti-konzervatív PiS kormány mégsem tart a következményektől. Ebből következik, hogy pár napja bilincsben vezették el a poznani ügyészt, amint az elhagyta a bíróság épületét. A házát átkutatták, majd miután rosszul lett, az ügyészség képviselője egészen a kórházi betegágyig kísérte és ott olvasta a fejére, hogy mivel vádolják. Miközben a jogász nem volt eszméleténél. Ő egyébként Kaczynski egyik legfőbb bírálója. Az üzenet nem kétséges: aki megmukkan, az nyilvános megaláztatásra és vádemelésre számíthat. Az ügy persze Brüsszelben is nagy port kavart, miután ott éppen formálódik a jogállami mechanizmus, amely elsősorban Budapestet és Varsót kívánja célba venni. Ám ez a PiS-t a jelek szerint cseppet sem zavarja, sőt. Inkább az a benyomás, hogy a párt csak még inkább provokálni igyekszik az uniót, mutatva, hogy a jogállamból már nem sok maradt. Ezt igazolja, hogy hiába mondta ki az Európai Bíróság: fel kell függeszteni a lengyel bíróságok mellett létrehozott Fegyelmi Kamara működését, a testület most először feloldotta egy bírónő immunitását. Igaz, az illető nyilvánosan elutasította az igazságszolgáltatás reformját. De további incidensek is várhatók. Daniel Freund német zöld EP-képviselő azt mondja, hogy a jelek szerint Lengyelország úgy látja: az EU nem tud ártani neki, és lehet, hogy igaza is van. A járvány miatt tényleg úgy tűnik, hogy az ütőkártya Orbán és Kaczynski kezébe került, miután meg tudják torpedózni a hosszú távú költségvetést, illetve a gazdasági segélycsomagot, miközben az olaszok és a spanyolok már alig várják a Brüsszelből beígért pénzeket. Ezt pedig a két renitens kormány hidegvérrel kihasználja. Vagyis megbukott az a tétel, hogy fenyegetőzésük teljesen üres, mivel ők maguk is sokat profitálnak a szubvenciókból, sőt a jövőben még az eddiginél is nagyobb pénzeső néz ki nekik. A kereszténydemokraták strasbourgi frakcióvezetője azonban úgy gondolja, hogy ha az EP-nek sikerül hatékony rendszert keresztülvernie a jogállami normák kikényszerítésére, az történelmi siker volna. Csak éppen kétséges, hogy mekkora rá az esély, hiszen sokan kétségbe vonják a Parlament által belengetett vétót. Ugyanakkor visszaüthet, hogy a magyar és a lengyel vezetés nyomásgyakorlásra használja a fertőzést. Az idő ugyanis ellenük dolgozik, és a végén 6,6, illetve 29 milliárd eurót veszthetnek. Épp ezért Weber valószínűtlennek tartja, hogy keresztbe fekszenek. De az uniós lakosság is amellett van, hogy a támogatások folyósításánál figyelembe kell venni a demokratikus szabályok betartását. Ezen pedig – az európai törvényhozók szerint – érdemes elgondolkodniuk a populistáknak.