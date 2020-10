Átlépte a 41,1 milliót a koronavírus-fertőzöttek száma a világon, több mint 28 millióan gyógyultak meg

Egy 14 és egy 15 éves fiú a gyanú szerint azzal vált bűnrészessé, hogy pénzért cserébe megmutatta a gyilkosnak, Abdoullakh Anzorovnak a tanárt, akivel ő végezni akart. Mindkét fiút elengedték, de rendőri felügyelet alá, és nevelő szülőkhöz kerültek.

A francia terrorelhárítási ügyészség indítványára az illetékes vizsgálóbíró hét ember, köztük két kiskorú ellen emelt vádat terrorista gyilkosságban való bűnrészesség gyanúja miatt csütörtökre virradóan Samuel Paty tanár kegyetlen megölése ügyében. A történelemtanárt azért gyilkolta meg és fejezte le október 16-án egy csecsen iszlamista Párizs közelében, mert a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed-karikatúrákat mutatott a diákoknak. A két kiskorú, egy 14 és egy 15 éves fiú a gyanú szerint azáltal vált bűnrészessé, hogy pénzért cserébe megmutatta a gyilkosnak, Abdoullakh Anzorovnak a tanárt, akivel ő végezni akart. Mindkét fiút elengedték, de rendőri felügyelet alá, és nevelő szülőkhöz kerültek. A gyanúsítottak között van Brahim China, a megölt tanár egyik 13 éves diákjának az apja is. A férfi a Facebookon két videófelvételt tett közzé, amelyben a tanár ellen uszított, mert órán Mohamed-karikatúrákat mutatott be. Az apát és Abdelhakim Sefrioui iszlamista prédikátort azzal vádolják, hogy néven nevezték a tanárt, és célponttá tették a közösségi oldalakon. Ellenük is terrorista gyilkosságban való bűnrészesség a vád. A támadó három barátját is vád alá helyezték. Közülük ketten, Naim B. és Azim E. szállították gépkocsival a gyilkost a középiskolához, a harmadik, Yussuf C. pedig jelen volt, amikor az iszlamista megvette a kést, amellyel megölte áldozatát. Őket terrorista bűnszövetkezetben való részvétellel gyanúsítják. A nagykorú vádlottak előzetes letartóztatásba kerültek az öt napig tartott kihallgatások után. Az apával a csecsen támadó közvetlenül is felvette a kapcsolatot, hogy megtudja, pontosan mi hangzott el a tanórán a karikatúrákkal kapcsolatban. A prédikátor ügyvédje azt állítja, hogy ügyfele és az iszlamista gyilkos között nem volt semmilyen kapcsolat. Szerinte „megrendelők állnak a merénylet mögött, akik most feltehetően örülnek, hogy a nyomozás két periférikus figurára koncentrál, akik soha nem akarták ezt a szörnyűséget”. Az ügyvéd szerint a „veszélyes emberek, akik kiképezték Anzorovot, biztonságos helyen vannak és másokat is ki fognak képezni". Egy orosz nyelvű hangfelvételen a csecsen támadó azt mondta, hogy bosszút akart állni a tanáron, amiért „sértő módon mutatta meg a profétát”. A francia hírügynökség által idézett üzenetben az iszlamista a Koránból idézett, és azt kérte „testvéreitől: imádkozzanak érte, hogy Allah elismerje mártírként”. A Le Monde című napilap értesülése szerint a közelmúltban radikalizálódott csecsen támadó, Abdoullakh Anzorov júniusban nyitott Twitter-profiljáról – amelyen vállalta a merényletet – egyértelműsíthető, hogy szeptember 25. óta keresett áldozatot dzsihadista merénylettervéhez. Többször utalt arra, hogy le akar valakit fejezni. Aznap egy 25 éves pakisztáni férfi egy hentesbárddal megsebesített két embert a Charlie Hebdo francia szatirikus hetilap volt párizsi szerkesztőségének közelében. A férfi az újraközölt Mohamed-karikatúrák miatt azt vette a fejébe, hogy felgyújtja a vicclap szerkesztőségét. Samuel Paty áldozatként való kiszemelése előtt Abdoullakh Anzorov három olyan ember címét is megszerezte, akit bűnösnek tartott azért, mert szerinte megsértette a profétát.

„Folytatjuk, Tanár úr!”

Emmanuel Macron francia államfő szerint az iszlamista támadásban öt nappal ezelőtt meggyilkolt történelemtanárnak azért kellett meghalnia, mert a „köztársaságot testesítette meg”. Samuel Paty végső búcsúztatásán az elnök kijelentette, hogy Franciaország nem mond le a szólásszabadságról és a szekularizációról. „Samuel Patyt azért ölték meg, mert az iszlamisták a jövőnket akarják, és tudják, hogy olyan békés hősökkel, mint amilyen ő volt, nem kaphatják meg azt” – mondta Emmanuel Macron a párizsi Sorbonne-egyetemen udvarán annak a 47 éves tanárnak a tiszteletére rendezett állami megemlékezésen, akit múlt pénteken megölt és lefejezett egy csecsen iszlamista. Az eset a nyílt utcán, a Párizstól ötven kilométerre lévő Conflans Saint-Honorine-ban, attól a középiskolától nem messze történt, amelyben a tanár a szólásszabadságról tartott óráján Mohamed-karikatúrákat mutatott diákjainak. Beszédében a köztársasági elnök ismételten elítélte azokat „a gyávákat”, akik kiszolgáltatták Samuel Patyt a „barbároknak”. „Nem fogok beszélni arról a terrorista hordáról, a tettestársaikról és mindazon gyávákról, akik elkövették vagy lehetővé tették ezt a merényletet” – mondta Emmanuel Macron a megölt tanár hozzátartozói, vezető politikusok és mintegy négyszáz meghívott vendég előtt. Utóbbiak között voltak Samuel Paty tanítványai és más középiskolák diákjai is.



„Folytatjuk, Tanár úr! Védeni fogjuk a szabadságot, amelyet olyan jól tanított, és képviselni fogjuk a szekularizációt, nem mondunk le a karikatúrákról, a rajzokról, még akkor sem, ha mások ezt teszik” – hangsúlyozta az elnök, „gyalázatos és ostoba konspiráció, hazugságok és a mások gyűlölete” áldozatának nevezve őt. Samuel Paty a „köztársaság arca lett (...), mi pedig folytatjuk a harcot a szabadságért és a felvilágosodottságért” – mondta a beszéde végén a köztársasági elnök a tanár koporsója előtt.

Zárt körű átadási ünnepség

A megemlékezés előtt Emmanuel Macron a legmagasabb francia állami kitüntetést, a Becsületrendet adományozta a tanárnak. A Sorbonne-egyetem aulájában tartott zárt körű átadási ünnepséget a család kérésére nem közvetítették a televíziók. A búcsúztatáson beszédet mondtak a megölt tanár kollegái és barátai is, és egy párizsi diák felolvasta Albert Camus levelét, amelyet az író a Nobel-díj átvétele napján írt egykori tanárának, Louis Germainnek. A mintegy egyórás búcsúztatást az egyetem előtti téren több százan követték óriás kivetítőkön, az országos tévécsatornák pedig élőben közvetítették. A 47 éves Samuel Patyt a csecsen származású, kisgyermekkorában menekültként Franciaországba érkező 18 éves Abdouallakh Anzorov gyilkolta meg, mert Mohamed-prófétáról készült karikatúrákat mutatott diákjainak. A rendőrség agyonlőtte az elkövetőt, aki semmilyen kapcsolatban nem állt sem a tanárral, sem az iskolával. A terrorelhárítási ügyészség szerdán hét ember, köztük két kiskorú ellen javasolt vádemelést terrorista indíttatású emberölésben való bűnrészesség gyanúja miatt.