Légicsapás ért egy mecsetet Afganisztánban, tizenkét gyerek meghalt

A thaiföldi kormány csütörtökön feloldotta Bangkokban a rendkívüli állapotot, amelyet a kormányellenes tüntetéseket követően vezetett be. A helyi idő szerint délben életbe is lépett döntést nem sokkal Prajuth Csan-Ocsa miniszterelnöknek az állami médiában sugárzott, előre rögzített beszéde után közölték. A miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a belpolitikai vitákat a parlamentben kell rendezni, és felszólított mindenkit, hogy tartsa be a törvényeket. Helyszíni beszámolók szerint



a tüntetések a beszéd alatt is zajlottak a fővárosban, mintegy 7000 ember vonult utcára, akik Prajuth Csan-Ocsa lemondását és a demonstrációkon őrizetbe vett társaik elengedését követelték.