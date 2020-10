Ferencváros–Újpest: jön a felfordulás Budapesten

A bajnoki labdarúgó-mérkőzés miatt közel ugyanannyi forgalmi korlátozás lesz a fővárosban, mint október 23-án, a nemzeti ünnepen volt.

Vlagyimir Putyin és Recep Tayyip Erdogan látogatása után a harmadik legnagyobb felfordulást az FTC és Újpest labdarúgócsapatainak egymás elleni mérkőzése okozza Budapest életében. Utóbbi kétségtelenül évek óta szinte az egyetlen olyan bajnoki találkozó az élvonalban, amikor megtelnek a lelátók, a rendkívüli óvintézkedésekre, útlezárásokra néhány száz verekedni akaró futballdrukker megfékezése miatt van szükség. A rendőrség hivatalos honlapjának tájékoztatása szerint október 23-án, pénteken a nemzeti ünnepen tilos volt megállni a Bem József téren, a Práter utcában a József körút és a Kisfaludy utca között, illetve a Várkert Bazárnál, a Jászai Mari térnél, a Pesti alsó rakparton a Margit híd és a Markó utca között és a Műegyetem rakparton. A szombati rangadó az alábbi korlátozásokat hozza el a budapestieknek: tilos parkolni a meccs napján az Albert Flórián úton a Könyves Kálmán körút és a Vágóhíd utca között, a Bláthy Ottó utca mindkét oldalán az Elnök utca és az Üllői út között, Fék utca mindkét oldalán, az Üllői úti felüljáró Nagyvárad tér felőli részének mindkét oldali szervizútján és a felüljáró alatti teljes területen, a Megyeri út páros oldalán a Reviczky János utca és Fadrusz utca között és a Szusza Ferenc Stadion előtt. A szombati bajnoki találkozónak van más érdekessége is: csütörtök este jelent meg a kormányrendelet, amely szerint péntektől minden szabadtéri rendezvényen kötelező a maszk viselése, ez vonatkozik a labdarúgó-mérkőzésekre is. Aki ennek a kötelezettségének nem tesz eleget, fel kell szólítani a maszk azonnali használatára. Ha ez is eredménytelen lenne, akkor a rendelet megszegőjét el kell távolítani a helyszínről. Nem lesznek irigylésre méltó helyzetben az FTC-Újpest találkozóra kivezényelt rendfenntartók, amikor megpróbálnak érvényt szerezni a kormányrendeletnek. A két fővárosi együttes eddig 229 alkalommal találkozott egymással, 106-szor nyert az FTC, 62-szer lett döntetlen a vége, 61 alkalommal nyert az Újpest. A két csapat pénzügyi lehetőségei, a játékoskeretek erőssége alapján egyértelműen a NER kiarakatcsapatává vált FTC az esélyes. Az előző szezonban háromszor találkoztak egymással a felek, minden alkalommal 1-0-ra nyertek a ferencvárosiak, akiknek góljait mindegyik rangadón Franck Boli szerezte.

NB I., 8. forduló Szombat: MTK-Kisvárda 14:45 Paks-Honvéd 17 (tv: M4 Sport) FTC-Újpest 19:30 (tv: M4 Sport) Vasárnap: ZTE-Budafok 14:30 Mezőkövesd-Fehérvár 17 (tv: M4 Sport) DVTK-Felcsút 19:30 (tv: M4 Sport)

Felhívás a maszkviselésre A ferencvárosi és újpesti klubhonlap is felszólította saját szurkolóit a kötelező maszkviselésre. A ferencvárosiak oldalán részletesebben írtak erről, kiderült például, hogy tízezer egyszer használatos maszkot készítenek elő a házigazdák azok részére, akik nem hoznak magukkal maszkot. A zöld-fehérek azt kérik, hogy a stadionban és a büféknél is viselje mindenki a maszkot. Csökkentik a mosdóba egyszerre beengedhető drukkerek számát, a büféknél a nagyobb üzletekhez hasonlóan vonalakkal jelölik, hol várakozhatnak a sorban állók, hogy betartsák egymástól a kötelező másfél méteres távolságot. Arra is figyelmeztet a ferencvárosi klubhonlap, hogy a hazai rendezőgárda az első figyelmeztetés után kivezeti a létesítményből azt, aki nem hajlandó viselni a maszkot. Az újpesti honlapon is megjelent hír a kötelező maszkviselésről, és a lila-fehérek drukkereit is arra szólítják fel, hogy tartsák be a kormányrendeletet.