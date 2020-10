365,50 forinton az euró

A kormány jól kezelte a gazdasági válságot – mondta Varga Mihály, aki már csak 2023-ra fékezné meg az elszabadult költségvetési hiányt.

A kormány szerint az idén 6,4 százalékkal csökken a magyar gazdaság, a költségvetés hiánya pedig a bruttó hazai termék (GDP) 8-9 százalékára rúg majd, azaz romlottak a magyar gazdaság kilátásai és lassabb lesz a válságból való kilábalás – ismerte el Varga Mihály pénzügyminiszter a parlament költségvetési bizottságban tartott keddi meghallgatásán. A kormány legutóbbi pár napja az uniónak leadott költségvetési jelentése szerint 3704 milliárd forintos eredményszemléletű hiányt vár 2020-ra, miközben a költségvetési törvényben elfogadott és mai napig nem módosított terv szerint idén a GDP egy százaléka, azaz 367 milliárd forint lehetne a hiány, vagyis több mint tízszeres a túllépés. Ennek ellenére Varga Mihály sem az idei költségvetés, sem a már elfogadott, ám a gazdasági válság és a kormány döntései miatt mára már teljesen alaptalan jövő évi költségvetési törvény módosítását nem akarja a parlament elé vinni. Az idei költségvetés olyan mértékben lett irreális, hogy a kormány a járvány elleni alapból már 747 milliárdot költött, miközben csak 426 milliárdra volt fedezett. A gazdaságvédelmi alapot a kormány eredetileg 942 milliárd forinttal hozta létre, ennek ellenére már eddig 2059 milliárdot költöttek különféle „gazdaságvédelmi” kiadásokra, mint stadionépítésekre, a Budapest-Belgrád vasútra és még lehetne sorolni. A pénzügyminiszter arról is beszámolt, hogy csak a válság miatt idén 1400 milliárd forintnyi adóbevételtől esik el az államkassza, ennek ellenére nem tartotta fontosnak a költségvetetései törvények módosítását. Varga megjegyezte, hogy tavasszal a kormány már módosította az idei büdzsét, de az alapokhoz nem nyúlt. A Pénzügyminisztérium (PM) arra készül, hogy kidolgozzon egy hároméves költségvetési pályát a 2021-2023 közötti időszakra. Az egyik évről a másikra nem lehet ugyanis az idei 8-9 százalékos GDP-arányos hiányt két százalékra lecsökkenteni. Ezért van szükség a hosszabb távú pénzügyi forgatókönyvre – magyarázta a képviselőknek Varga Mihály. A kormány azon van, hogy a magyar gazdaság minél gyorsabban visszatérjen a növekedési pályára, ugyanakkor a járvány kiváltotta gazdasági hatásokat rendezni kell, az államháztartási hiány és az államadósság kordában tartása a cél. A kormány vissza akar térni a 2020 előtti költségvetési pályára – üzente a pénzügyminiszter. Azt nem tudni, hogy a kabinet mire készül konkrétan a következő hónapokban, de a miniszter szerint a vízválasztó 2021 második negyedéve lesz: ha addigra rendelkezésre áll a Magyarországon is tömegesen használható védőoltás a covid-19 kórokozója ellen, akkor sokkal gyorsabban állhat helyre a gazdaság normális működése – ellenkező esetben a gazdasági visszatérése a normális kerékvágásba sokkal lassabb lesz. Varga a költségvetés konszolidációja során nem ígért konkrét adóintézkedéseket sem: egy ellenzéki felvetésre, amely az egy számjegyű szja várható bevezetést firtatta, Varga azt mondta, nemhogy az egy számjegyű szja, hanem a teljes adómentes világ elérése cél. De mind a kettő még nagyon messze van - tette hozzá. Szerinte óriási eredmény a ma már egykulcsos, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcs elérése. Ha gazdasági-költségvetési lehetőségek majd egyszer meglesznek, akkor lehet lépni. A kormány nem tervezi az általános forgalmi adó (áfa) világrekord 27 százalékos kulcsának mérséklést sem, mondván a korábbi általános adócsökkentések sem mindig jelentek meg az árakban. A kormány viszont a jövőben is célzott csökkentésekkel operál, ilyen lesz januártól az új lakásokra újból bevezetendő öt százalékos kedvezményes adókulcs.



Nem a nyugdíjügyekre A kormány nem tervezi bérindexált nyugdíjelmések visszahozást – mondta Varga Mihály. A pénzügyminiszter szerint az elmúlt években jól működött az a nyugdíjemelési rendszer, amely az időskorú honfitársaink megbecsülését szolgálta – mondta. Soha nem csökkent a nyugdíjak vásárlóértéke, voltak viszont kiegészítések: például a nyugdíjprémium, valamint az Erzsébet-utalványok, amelyek jelentősen tudták javítani a nyugdíjasok helyzetét – mondta Varga. A pénzügyminiszter állításait a tények némileg árnyalják, hisz míg az elmúlt években a reálbérek 8 százalékot elérő mértékben emelkedtek, addig a meglévő nyugdíjak vásárlóértéke nem emelkedett. Ezzel jelentősen nyílt a jövedelemszakadék a aktívak és a nyugdíjasok között. A kormány újabb visszavonulót fújt a magánmegtakarítások gyűjtésre tervezett állami nyugdíjkötvények ügyében is – írta meg a napi.hu az Államadósság Kezelő Központra hivatkozva. PM két éve tervezi a nyugdíjkötvények bevezetést, a babakötvények mintájára, de erre idén sem kerül sor – írta a lap.