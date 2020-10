FTC-Dinamo Kijev 1-2, percről percre

Gulyás István szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi kézilabda-válogatott 20 fős keretét a spanyolok és a horvátok elleni Eurokupa-mérkőzésekre.

„Nem volt egyszerű a kerethirdetés, hiszen a koronavírus-helyzet miatt folyamatos a tesztelés, és ebből adódóan változik, ki edzhet és játszhat mérkőzéseket a jövő héten. Megteszünk mindent, hogy a két komoly erőt képviselő csapat, a spanyolok és a horvátok ellen helytálljunk, és még fontosabb, hogy január óta először együtt gyakorolhatunk” – fogalmazott a kapitány.

A most rajtoló és május elejéig tartó Eurokupában rendszerint azok a csapatok indulnak, amelyek már kijutottak a következő Európa-bajnokságra, ezért nem vesznek részt a selejtezősorozatban. A magyarok a szlovákokkal együtt házigazdái lesznek a 2022-es tornának, így a kontinensbajnoki címvédő spanyolokkal, valamint a legutóbb ezüstérmes horvátokkal játszanak az európai szövetség versenysorozatában idén ősztől jövő tavaszig. Ezen összecsapások jó felkészülést jelenthetnek a januári, egyiptomi világbajnokságra, amelyet szigorú óvintézkedések mellett rendeznek meg. A magyar válogatott a gízai A jelű csoportban január 15-én a Zöld-foki Köztársaság, 17-én Uruguay, 19-én pedig Németország együttesével találkozik.



Dánia önállóan is megrendezné az Eb-t

A társházigazda Norvégia visszalépése esetén Dánia önállóan is megrendezné a decemberi női kézilabda Európa-bajnokságot. A norvég hatóságok a múlt héten rendkívül szigorú feltételeket határoztak meg a torna kapcsán: amennyiben egy játékos koronavírus-tesztje pozitív eredményt hoz, azonnal karanténba küldik a csapatát, sőt azt a válogatottat is, amellyel legutóbb játszott. Vagyis egy eset miatt két együttes számára érhet véget a kontinensviadal. Dániában viszont csak a megfertőződött kézilabdázókat különítik majd el. Per Bertelsen, a dán szövetség elnöke szerint az Eb-t nem lehet kétféle szabályrendszer szerint lebonyolítani, várhatóan másfél héten belül születik végleges döntés a kérdésben. A magyar együttes a trondheimi C csoportban december 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, majd 8-án a világbajnok Hollandiával játszik.