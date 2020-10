Teljesen leállt az élet ebben a Vas megyei faluban a koronavírus miatt

A hvg.hu által megkérdezett kormánypárti politikusok szerint meghaladottá vált "az élet menjen a régi kerékvágásban" szemlélet.

Utóbbit egy dunántúli nagyváros fideszes képviselője mondta a portálnak. A politikus ettől függetlenül érthetetlennek tartja, hogy nézők előtt tartanak meg focimeccseket, mert a stadion nem az a közeg, ahol a résztvevők fegyelmezetten betartják a maszkviselési szabályokat. (Lapunk munkatársa ugyanakkor azt tapasztalta szerda este az FTC-Dinamo Kijev találkozón, hogy az oldalsó lelátókon a nézők közül szinte mindenki példamutató módon maszkot hordott. Sokkal problémásabb terület volt a stadion oldalában található kávézó, ahol a - gyaníthatóan a keménymaghoz tartozó - drukkerek túlnyomó hányada semmiféle védelmi intézkedést nem tartott be - a szerk.) Ugyanígy értetlenkedését fejezte ki a kormánypárti politikus, hogy továbbra is csak a zenés rendezvényekre vonatkozik a még tavasszal hozott 500 fős korlátozás, miközben szerinte



Egy másik képviselő is beszélt a hvg.hu-nak. Ő négy héttel ezelőtt az ország leállítását javasolta. A legaggasztóbbnak azt nevezte, hogy a tavaszi – sokkal enyhébb – hullámhoz képest a kormány most mintha elfeledkezett volna legveszélyeztetettebbnek számító idősekről. Pedig ha ezt a korosztályt óvatosságra intenék, abból semmiféle gazdasági kár nem származna. "Látható, hogy a maszkviselés már nem elég. Tavasszal farkast kiáltottunk, amikor nem is volt igazán itt, mindenki óvatos volt, éjjel-nappal kezet mosott, fertőtlenített, nem mászkált feleslegesen, kerülte a találkozásokat. De már belefáradtak, felengedtek – nem bízhatjuk csak az ő felelősségérzetükre vagy kitartásukra, hogy megbetegednek-e" - fogalmazott. Noha a szomszédos országokban sorra állnak le az iskolák és állnak át a digitális oktatásra, ezt szinte minden, a hvg.hu-nak nyilatkozó fideszes kerülendőnek nevezte. Bár volt olyan képviselő is, aki szerint ezt is meg kell lépni, ha a héten záruló őszi szünet tapasztalatai azt mutatják, hogy számottevően javult a helyzet attól, hogy az iskolások tömegei nem találkoztak egymással, és nem adták-vitték tovább akár tünetmentesen a fertőzéseket. További részletek a cikkben, amelyet ide kattintva olvashat el.