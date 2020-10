Kínai vakcina jöhet Magyarországra

Januárban kezdődő covid-oltást helyezett kilátásba Orbán Viktor miniszterelnök. Az influenzavakcina-hiány enyhítésére sikerült 360 ezer adagot utánrendelnie a kormánynak.

December végén, január elején várható, hogy a koronavírus elleni első adag vakcina megérkezik Magyarországra, így a krónikus betegeket, a legveszélyeztetettebb időseket január környékén be lehet oltani - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. Hozzátette: nagy tömegben valószínűleg áprilisban érkezik meg az oltóanyag. Az operatív törzs által készített oltási tervből fog kiderülni, hogy a lakosság egyes csoportjai milyen sorrendben juthatnak hozzá.

A kormányfő közölte azt is, kínai, valamint az orosz vakcinák ügyében is tárgyalásokat folytatnak, így könnyen lehet, hogy tavasszal 2-3 fajta oltóanyag is lesz Magyarországon. Néhány órával később Menczer Tamás külügyi államtitkár Facebook-posztjában arról írt, hogy „minden vakcina projektet figyelünk, az uniós projekt mellett figyeljük Kínát és Oroszországot is. Kínában három vakcina gyártóval állunk kapcsolatban. Oroszországban pedig két projektet figyelünk.” Hozzátette: Mindent megteszünk azért, hogy ha Keleten gyorsabban találják meg a vakcinát, akkor abból Magyarország az elsők között részesülhessen. Más forrásból, szakemberektől úgy tudjuk, az egyik kínai vakcinával kapcsolatban már folyamatban van a megállapodás. Ez az oltóanyag kettes fázisú vizsgálat (biztonság és hatásossági próbája) után Kínában megkapta az engedélyt korai (törzskönyvezés előtti) alkalmazásra. Ezzel az oltóanyaggal terveznek egy további, hármas fázisú klinikai vizsgálatot Magyarországon. Ennek során több ezer embernek adják majd be, és azt vizsgálják, hányan fertőződnek meg a placebót kapott önkéntesekhez képest. E vizsgálati fázisban már kellően sok ember vesz részt ahhoz is, hogy a viszonylag ritka mellékhatásokra is fény derülhessen. Úgy tudjuk, az említett vakcináról Kínában jók a tapasztalatok, ugyanakkor a stabil védettséghez ebből két oltásra van szükség. - Ha a hazai hármas vizsgálatok sikeresek, akkor gyorsított törzskönyvezési eljárással a vakcina elérhetővé válhat a jövő év első negyedében – mondta lapunknak a szakértő. Információink szerint a figyelemmel kísért külföldi kutatásokon felül a Nemzeti Népegészségügyi Központban is van egy próbálkozás hazai oltóanyag előállítására. Az elmúlt napokban még nem a koronavírus elleni oltás, hanem az influenza oltás adott beszédtémát az embereknek mivel a kormányoldalról is felkorbácsolt érdeklődés túl nőni látszik a rendelkezésre álló készleten. Erre is kitért Orbán Viktor pénteken, megjegyezve, hogy kétszer annyi vakcina van, mint békeidőben szokott lenni. Ugyanakkor lehet, hogy ez az 1,4 millió adag sem elég, ezért rendeltek még 360 ezret a magyar gyártótól.

- Ha a koronavírus-járvány kitörésekor a kormány gondolkodik, akkor meg lehetett volna rendelni a szokásos, évi 1,3 millió influenza-elleni oltóanyag többszörösét is - felelte kérdésünkre Falus Ferenc egykori tiszti főorvos. - Az, hogy a szokásos hat hónap átfutási idő helyett, most három hónap alatt elérhetővé válik újabb 360 ezer adag, az a szerencsés véletlennek köszönhető. Ennek magyarázata az influenza-elleni vakcina gyártása tojás-alapú. Ehhez külön erre a célra nevelt tyúkok tojásait használják. Magyarországon két ilyen speciális csirkefarm van. Az itt élő állatokat másként etetik, immunizálják és csak bizonyos ciklusokon belül megtojt tojások használhatók fel az oltóanyag-gyártásban. Az influenza-vírusát megtermékenyített tojásokba oltják, majd hagyják, hogy ezekben szaporodjon. Egyetlen adag oltáshoz négy ilyen tojás feldolgozására van szükség. Most az történt – mondja Falus Ferenc, hogy maradt 360 ezer oltóanyag-gyártásához tojás a farmokon. Így ha megfeszített munkával is, de januárra legyártható a miniszterelnök által ígért mennyiség.