46,8 millió fölött van a regisztrált koronavírusos esetek száma a világon

Trump és Biden az utolsó pillanatig kampányol.

Donald Trump a Fehér Házban tartja eredményváró rendezvényét, miután a fővárosban érvényes járványügyi rendelkezések miatt máshol nem lehetnek ötvennél többen egy helyiségben. Az elnöki rezidencia kerítését már korábban távolabbra tolták ki, most pedig, mintha ostromra készülnének, sima farostlap burkolattal próbálják megmászhatatlanná tenni. Az Egyesült Államok más városaiban is látható, hogy az üzletek a vitrinek betáblázásával próbálják megelőzni az esetleg erőszakossá váló politikai demonstrációk okozta károkat. Nem csak a boltosok készülnek viharos napokra, de az ügyvédek is: mindkét tábor jogász csapatokat küldött több kulcsfontosságú helyszínre, például abba a hét pennsylvaniai megyébe, ahol majd csak szerda reggel fogják megkezdeni a korábban beérkezett szavazatok összeszámlálását. Texas csupa konzervatív tagból álló legfelsőbb bírósága vasárnap elvetett egy republikánus panaszt, amely érvényteleníteni kívánt 127 ezer, a „járdaszéli” szavazás során autóból leadott voksot. Az eset a Houston körüli Harris megyére vonatkozik, ahol többségükben demokrata párti szavazók élnek. Hétfőre 95 millióra nőtt az előzetesen vagy levélben leadott voksok száma, ami a liberális oldalnak kedvező, magas részvételt jelez. Az előre szavazók között demokrata párti többséget feltételeznek, a kedden voksolók között viszont a várakozások szerint megfordul az arány. Donald Trump elnök folyamatosan azt hajtogatja, hogy csak a választás éjszakáján összeszámolt szavazatok a biztosak. Feltételezhetően arra készül, hogy az első, esetleg neki kedvező részeredmények nyomán győztesnek hirdeti magát, és minden későbbi eredményt csalásnak nyilvánít. Ugyanakkor még republikánus tisztségviselők is azt mondják, hogy a demokrácia, a választás nem így működik és minden törvényesen leadott szavazatot össze kell számolni. A Brexit melletti hadjáratával ismertté vált brit Nigel Farage teljes erőbedobással kampányol Trump mellett és az jósolja, hogy az „emberi dinamó” elnök fog győzni. A populista politikus odahaza témát vált, pártja mostantól a járványügyi intézkedések ellen fog harcolni. Ebben is egy húron pendül Trumppal, aki a kulcsállamok között cikázva gyűlésein mindenhol csökkenteni igyekszik a koronavírus-helyzet súlyosságát. Sőt, újabban az orvosokat vádolja azzal, hogy anyagi érdekből nyilvánítanak embereket Covid-fertőzöttnek. Hívei skandálva követelik a legismertebb amerikai járványügyi szakértő, Anthony Fauci leváltását az általa vezetett kutatóintézet éléről, amit Trump meg is ígért a választások utánra. Saját kedvenc járványügyi tanácsadója, a különben radiológus Scott Atlas bocsánatot kért, amiért az orosz kormányzati RT televíziónak adott interjút. Mint mondta, nem tudta, hogy külföldi ügynökként bejegyzett médiáról van szó. Azért viszont nem kért bocsánatot, hogy az interjúban hatástalannak és gyilkosnak nevezte a járványügyi lezárásokat. Joe Biden, alelnökjelöltje, Kamala Harris és a mellettük kampányoló Barack Obama volt elnök közben a koronavírus-elleni koordinált fellépést szorgalmazza. Szerintük a gazdaság csak akkor térhet magához, ha sikerül úrrá lenni a járványon, ahhoz pedig Donald Trump legyőzésén át vezet az út. Az utolsó közvélemény-kutatások nem változtattak az eddigi képen: Biden győzelme valószínű, de nem biztos, Trumpnak, még mindig van némi esélye az újraválasztásra. Az esetleges jogi csűrcsavarást, a voksok tömeges megsemmisítésének lehetőségét a felmérések természetesen nem vehették figyelembe.