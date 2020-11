Ukrajna Felcsútja – Minaj csapata már az első osztályban szerepel

Az együttes az országos amatőr bajnokság rájátszásában ugyan elbukott, ám mivel voltak olyan klubok, amelyek anyagilag nem tudták vállalni a magasabb osztályban való játékot, sikerült szintet lépni. Innentől pedig nem volt megállás az élvonalig.

A kárpátaljai Dercenben a magyar állam 2,65 milliárd forintos támogatásával épül a Munkácsi Labdarúgó Akadémia, egyelőre azonban a térség egy másik települése ért el megsüvegelendő sikereket. Kárpátalját korábban Ungvár képviseltette a legmagasabb osztályban, az SK Rusj Uzhorod azonban 1945-ben megszűnt. Az egy évvel később újraalapított együttes – amely az évek során több névváltáson is túlesett – az ezredfordulót követően rendszerint az első-, és a másodosztály között ingázott, 2016-ban aztán – FC Hoverla Uzhhorod néven – pénzügyi nehézségek miatt végleg megszűnt. Ekkortájt úgy tűnt, jó ideig nem lesz elsőosztályú klubja Kárpátaljának, azonban mégsem így lett. Az Ungvár tőszomszédságában, az ukrán-szlovák határ közelében található Minaj községben a helyi Vám- és Pénzügyőrség két dolgozója, Kosztyantin Bagrij és Jevgen Plavajko 2015-ben úgy döntött, hogy az intézmény dolgozóiból csapatot toboroz, így a mintegy négyezer lélekszámú, tíz százalékában magyar lakta községben felpezsdült a futballélet. Az alakulat először az ungvári városi futsal bajnokságban indult el, később a megszűnt Hoverla több játékosa is csatlakozott a csapathoz, amelyet elkezdett támogatni egy környékbeli bioüzemanyag előállítással foglalkozó cégcsoport. Ennek is köszönhetően megváltoztak a célok, úgy döntöttek, hogy felépítenek egy professzionális, ambiciózus, hatalmas kárpátaljai futballklubot, amely a legmagasabb szinten is képes helyt állni. Ennek eredményeképp jött létre a helyi nagypályás futballklub, az FC Minaj, amely gyorsan meg is nyerte a megyei bajnokságot, eközben pedig több regionális kupasorozatban is diadalmaskodni tudott. Az együttes az országos amatőr bajnokság rájátszásában ugyan elbukott, ám mivel voltak olyan klubok, amelyek anyagilag nem tudták vállalni a magasabb osztályban való játékot, sikerült szintet lépni. Innentől pedig nem volt megállás az élvonalig. A 2018/19-es idényben a csapat már a harmadosztályban szerepelt, amelyet meg is nyert. Az együttes az Ukrán Kupában is bemutatkozhatott, az FC Minaj a nyolcaddöntőben a rekordbajnok Dinamo Kijevvel találkozott. Az 1312 ülőhellyel rendelkező Minaj Arénát mobillelátók segítségével 3000 fősre bővítették, hogy a 3-1-re elveszített mérkőzést minél többen tekinthessék meg. Az FC Minaj neve a Debrecen és az MTK szurkolói számára ismerősen csenghet, ugyanis a másodosztályba frissen feljutott együttes tavaly nyáron Magyarországon lépett pályára felkészülési meccseken. Az ukrán egyesület nem is vallott szégyent, a cívisváros csapata ellen 2-2-es döntetlent játszott, míg a fővárosiaktól 1-0-ra kapott ki. A másodosztályban kezdetben nem remekelt az együttes, tavasszal azonban megállíthatatlanul jöttek a győzelmek, a Minaj annak ellenére bajnok lett, hogy hat olyan csapat is volt, amely több pénzből gazdálkodhatott. Ebben az évben az Ukrán Kupában újfent a Dinamo Kijev jelentette a végállomást a legjobb nyolc között. A klub rövid története során végig ukrán, többségében kárpátaljai játékosokra támaszkodott, a legutóbbi idényben két ukrán-magyar kettős állampolgárságú futballistája volt, azonban a 37 éves Volodimir Kornutyak és a 36 esztendős Mikhailo Kopolovets is a visszavonulás mellett döntött. A jelenlegi 27 fős keretben mindössze négy légiós található, azaz a klub alapfilozófiája mit sem változott. A csapat sztárja viszont nem egy játékos, hanem a 35 éves edző, Vaszil Kobin, aki szintén Kárpátaljáról származik. A 11-szeres ukrán válogatott futballista 2009 és 2017 között a Sahtar Donyeck játékosa volt, 2018-ban csatlakozott a Minajhoz, ahol előbb játékosként, majd játékosedzőként tevékenykedett, a 2019/20-es idénytől pedig már főállású tréner. A keret jelenlegi összértékét a mértékadó Transfermarkt 4.35 millió euróra taksálja, ebben a tekintetben a legszerényebb anyagi lehetőségekkel bíró klub az ukrán élvonalban. Összehasonlításképp: a Sahtar Donyeck játékosainak összértéke 135, a Dinamo Kijevé pedig 99.65 millió. Az élvonal nemcsak a jóval keményebb ellenfelek miatt jelent kihívást a kis csapat számára, sokáig úgy tűnt, hogy a Minajtól 267 km-re található Lembergben kell lejátszania hazai meccseit. Végül az ungvári Avanhard stadiont sikerült olyan állapotba hozni, hogy az megfeleljen az élvonalbeli követelményeknek. A Minaj szeptember 13-án, az első fordulóban, 2106 néző előtt legyőzte az Olekszandriját az élvonalban, azóta viszont még várat magára az újabb siker, a klub elsődleges célja minden bizonnyal a kiesés elkerülése lesz. Mindenesetre az FC Minaj megmutatta, hogy egy kis település csapata taóból származó milliárdok nélkül is sikeres lehet.