Otthonmaradásra buzdították az amerikai szavazókat

Biden szerint a választók dolga eldönteni, ki nyert, azt mondta, jól áll és minden voksot össze kell számolni.

Donald Trump helyi idő szerint éjjel fél 3-kor a Fehér Házban bejelentette, hogy megnyerte a választást. Azt várja a legfelsőbb bíróságtól, hogy hajnali 4-kor – magyar idő szerint délelőtt 10-kor – állítsa le a szavazatszámlálást, és a maradékot ne számítsák be a végeredménybe. Egy korábbi internetes bejegyzésében az elnök máris választási csalásra panaszkodott – a Twitter ezt megjelölte, mint potenciálisan félrevezetőt. A szavazatszámlálás Arizonában, Georgiában, Wisconsinban, Michiganben és Pennsylvaniában is tart – illetve van, ahol most éppen nem, mert a számlálók hazamentek aludni és csak reggel kezdik újra a munkát. Mindenesetre ezekben az államokban teljesen bizonytalan, ki nyert. Joe Biden Trumpot megelőzően rövid beszédben szögezte le, hogy szerinte győzelemre áll és minden voksot össze kell számolni. Később, de még Trump beszéde előtt a Twitteren azt tette közzé, hogy nem az ő vagy Trump dolga eldönteni, ki nyer, hanem a választóké. Az előzetes találgatások három lehetőséggel számoltak, Joe Biden vagy Donald Trump kis különbségű, illetve Biden nagyarányú győzelmével. A magyar idő szerint reggeli állás szerint ez utóbbi már kizárható és könnyen elképzelhető, hogy csak hosszas számolgatás és jogászkodás után fog kiderülni, ki lesz az Egyesült Államok elnöke a következő négy évben. A részadatok alapján a négy évvel ezelőtti eredményekhez képest Biden elhódíthatta Trumptól Arizonát, viszont sem Floridában, sem Ohióban nem jött be a kihívó minimális előnyét mutató előrejelzés. A két, elektorokban gazdag államot Trump végül biztosan nyerte, és ezzel előállt a 2016-os helyzet, minden Wisconsin, Michigan és Pennsylvania szavazóin múlik. A részeredmények mindháromban Trumpnak kedveznek, de még sok szavazatot nem számoltak össze. Az amerikai politológia ezt a három államot nevezte a Demokrata Párt "kék falának" - egészen 2016-ig, amikor Trump meglepetés szerűen bevette a régiót. Különösen Pennsylvaniában érdekes a helyzet, ahol hét megyében eleve csak szerda reggel – magyar idő szerint délután – kezdenek hozzá az előre leadott szavazatokhoz.



A kedden az urnákba dobott szavazatoknál a jelek szerint érvényesült a Republikánus Párt választásnapi mozgósítása. Az előre leadott vagy levélben beküldött voksok terén viszont a legtöbb helyen a Demokrata Párt hívei vannak jelentős többségben. A választási matematika még a döntetlent sem zárja ki az elektori testületben, ahol 270 szavazat kell a győzelemhez. 269:269 esetén a képviselőház dönt – de nem abszolút többséggel, hanem minden állam képviselőcsoportjának egy-egy szavazatával. Ez a jelenlegi állás szerint alighanem Trumpnak kedvezne, de még ez sem végleges. Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy a Demokrata Pártnak sikerül-e megszerezni a szenátusi többséget, bár azt már el lehet könyvelni, hogy a képviselőházban megőrizték ezt a pozíciót.