Ferencváros – Juventus 0-2 percről percre

A Ferencváros szerdán az olasz bajnok Juventusszal méri össze erejét, amely úgy tűnik, nem kell, hogy nélkülözze legjobb futballistáját.

Két nagynevű csoportellenfele közül elsőként a Juventust fogadja a Bajnokok Ligájában a Ferencváros labdarúgócsapata, amely szerda este a Puskás Arénában mérkőzik meg az olasz bajnokkal.

„Négy komoly mérkőzést játszottunk sorozatban, az egyik legfontosabb elem most a megfelelő regeneráció. Fizikailag szerintem jól áll a csapat, a futballistáim készen állnak a találkozóra – jelentette ki Szerhij Rebrov, a Ferencváros vezetőedzője a kedd délelőtti edzést követő sajtótájékoztatón arra utalva, hogy az FTC a Barcelona, Újpest, Dinamo Kijev, Fehérvár sorozaton van túl.

Az ukrán szakember a rivális edzőjéről, Andrea Pirlóról azt mondta, labdarúgóként világklasszis volt, trénerként pedig új szemléletet hozott a futballba, tetszenek neki az általa képviselt alapelvek és szerinte nagy jövő előtt áll. „Az lesz a legfontosabb, hogy az első perctől kezdve koncentráljunk és vegyük fel a versenyt az ellenünk pályára lépő topjátékosokkal” – jelentette ki Rebrov, aki az ellenfél legismertebb játékosára is kért. „Remélem, hogy Ronaldo játszani fog ellenünk” – fogalmazott, de azt hangsúlyozta, hogy a Juventus nemcsak az ötszörös aranylabdás portugál sztár miatt veszélyes, hanem remek csapat, további nagyszerű játékosokkal.

A portugál szupersztár koronavírus-fertőzés miatt október 11-e óta nem állhatott csapata rendelkezésre, a múlt héten pénteken jelentette be a torinói klub, hogy Ronaldo újra egészséges. Vasárnap a Spezia otthonában csereként már pályára is lépett, sőt két gólt is szerzett.

Magyarországon az elsődleges szempont nem az, hogy minél gyorsabban visszatérhessen az élsportoló, hanem az, hogy egészséges maradjon, ezért más országokhoz képest jóval hosszabb kihagyást írnak elő. Olaszországban szemmel láthatólag máshogy gondolkodnak, ugyanakkor orvosok aggodalmukat fejezték ki azzal kapcsolatban, hogy egyes sportolók túlságosan siettetik visszatérésüket, s mindez később szülhet komoly problémákat.

A Juventusnak mindenesetre szüksége van Ronaldóra, mert a csapat a múlt héten a Barcelona ellen 2-0-s vereséget szenvedett, de a bajnokságban sem remekel. A Serie A-ban ugyan veretlenül a harmadik helyen áll a gárda, de három győzelme mellett – melyek közül a Napoli ellenit a zöld asztalnál kapott meg – három döntetlen is becsúszott, a Verona és a Crotone elleni pedig egyértelműen a meglepetés kategóriába sorolható.

Ami a hiányzókat illeti, hazai oldalon egyedül az albán Myrto Uzuni nem bevethető, a Juventusnál viszont Giorgio Chiellini, Alex Sandro és Matthijs de Ligt is sérüléssel bajlódik, míg Merih Demiralt a múlt héten kiállították, így ezúttal eltiltását tölti majd.

Az FTC és a Juventus eddig egyszer találkozott egymással az európai kupaporondon, méghozzá 1965-ben a Vásárvárosok Kupája döntőjében. A június 23-án játszott torinói találkozót a zöld-fehérek nyerték Fenyvesi Máté 74. percben szerzett góljával.

A szerdai mérkőzésen a járványügyi előírások szigorú betartásával több mint 15 ezren lehetnek ott a Puskás Arénában, az európai szövetség ennyi nézőt engedélyez a stadion befogadóképességéhez mérten. Az FTC eddig a saját otthonában, a Groupama Arénában játszotta a hazai BL-meccseit, de a Juventus és a Barcelona ellen átköltözik az ország legnagyobb stadionjába.