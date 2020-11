Orbán tudósokkal tanácskozott

Egy XVII. kerületi pékséget már három napra bezárattak, mert az eladó nem viselt maszkot, de ugyanerre a sorsra jutott egy italbolt a Csongrád-Csanád megyei Sándorfalván is – számolt be Gál Kristóf, az ORFK szóvivője az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Hozzátette, az elmúlt napon 76 esetben kellett intézkednie a rendőröknek, 34 helyszíni bírság és 21 feljelentés a mérleg. Kijelentette:

a rendőrség azokat a helyeket célirányosan ellenőrzi, ahol éjszakánként csoportosulások verődhetnek össze.

Ilyennek nevezte az éjjel-nappal nyitva tartó boltokat vagy a tereket. Hozzátette, ezekben az időkben nagyobb az üzemeltető felelőssége, mivel ha nem tartják be egy helyen a járványügyi szabályokat, akkor az adott egységet be is zárhatják. Az elmúlt napokban 6 százalékot ért el azoknak az áldozatoknak az aránya, akinek semmilyen alapbetegsége nem volt – közölte az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint exponenciális növekedésnek vagyunk tanúi, egész Európa küzd, rendkívül nehéz helyzetben vagyunk, ezért minden meg kell tenni a járvány terjedésének megakadályozására. Az éjszakai kijárási korlátozással kapcsolatban kérte a fiatalok türelmét, mivel a kijárási az intézkedéssel csoportosulások megszüntetése a cél, és így a szórakozóhelyeken nem tudják továbbterjeszteni a vírust. A fiatalok általában tünetmentesek, de hazaviszik a vírust, az ő kezükben lehet szüleik, nagyszüleink élete – mondta.

Érezzenek erkölcsi felelősséget, hogy a szórakozásról lemondanak, mivel ennyi áldozatot meg kell hozni - hangsúlyozta.

Értékelése szerint rendkívüli teher nehezedik az egészségügyi rendszerre, "bizony, telítődnek a kórházaink." Az idős krónikus betegek nagyobb eséllyel kerülnek be, mint a fiatalok. Müller Cecília egy listát ismertetett, milyen tárgyakat szükséges tartalmaznia egy kórházi csomagnak:

személyi okmányok zárójelentések, leletek;

szedett gyógyszerek listája;

a legközelebbi hozzátartozó telefonszáma;

egyszer használatos műanyag evőeszköz;

tablet, okostelefon a kapcsolattartás végett;

az időseknek bot, járókeret.

Újságírói kérdésre Müller Cecília elmondta, a vakcina beadása önkéntes és ingyenesen lesz, első körben az egészségügyi dolgozók fogják megkapni. Utána jönnek a krónikus, idős betegek, valamint a kritikus infrastruktúra munkavállalói. Szintén kérdésre válaszolva kifejtette, hogy a 95 ezer regisztrált fertőzött 3,3 százaléka egészségügyi dolgozó. Utóbbit Európai viszonylatban is jó adatnak tartja Müller Cecília.