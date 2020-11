Csaknem 90 millió eurós veszteség a Forma-1-ben

A koronavírus-járvány miatt ráfizetéses az idei világbajnoki sorozat, amelynek tulajdonosai ennek ellenére elégedettek.

Majdnem 90 millió eurós (pontosan 88 millió) veszteséggel zárta a Forma-1-es világbajnoki sorozat jogait birtokló Liberty Media az idei július-szeptember közötti negyedévet, ez derült ki a cég pénzügyi beszámolójából. Tavaly év végén 27 milliós profittal fejezte be 2019-et a cég, ennek az eredménynek a megismétlése idén kizárt. A cég tavalyi és idei beszámolója közötti legnagyobb különbség a bevételeknél látszik: míg 2019-ben az első kilenc hónapban hét futamon 536 millió euró érkezett a Liberty Media számlájára, az idei tíz verseny csupán 506 milliót hozott. A második negyedévben volt a legszembetűnőbb a különbség a 2019-es és 2020-as adatok között: egy évvel ezelőtt 525 millió eurós bevételt lehetett elkönyvelni, idén csak 20 milliót. Ennek oka, hogy ebben az évben a koronavírus-járvány miatt a második negyed évben nem rendeztek egyetlen világbajnoki futamot sem.



„Nem voltak nézők a futamokon, a versenynaptár körüli bizonytalanságok mind csökkentették a bevételeket, ráadásul a járvány a szponzoraink számára is komoly gondot okozott, ezért kevesebb támogatást kaptunk” – foglalta össze az okokat a Liberty Media.

Sajtóhírek szerint voltak házigazdák, akik a futam megrendezéséért kötelezően fizetendő licencdíjat sem tudták előteremteni, a Liberty ilyenkor átvállalta ezt a költséget is, mert nem akart versenyt elhalasztani. Chase Carey, a vb-sorozat ügyvezető igazgatója a lesújtó számok ellenére elégedett az idei évvel. „Nagyon büszkék vagyunk arra, ahogy a Forma-1-es család a kihívásokra reagált, és, hogy biztonságosan tudtuk megrendezni a világbajnoki futamokat - hangsúlyozta az 66 éves vezető, aki az év végén valószínűleg távozik posztjáról. – A járvány alakulása nem teszi lehetővé, hogy a helyszínre kilátogató nézők előtt rendezzünk futamokat, ha a csapatok és a pilóták ugyanolyan fegyelmezetten betartják a szigorú előírásokat, mint eddig, akkor rendben be tudjuk fejezni az idei világbajnokságot.” Az idei sorozatból négy verseny van hátra, a következő vb-futam helyszíne november 13-15. között Isztambul lesz. Nemcsak a Liberty Media költségvetését borította fel az idei járványhelyzet, a csapatoknál is komoly gondot okozott a tervezett bevételek elmaradása. A vb eredetileg március közepén Melbourne-ben kezdődött volna, ám végül a futam elmaradt, mert a résztvevők közül is többen elkapták a vírusfertőzést. „A mi költségvetésünk már itt elúszott – mondta az auto, motor und sport című lapnak Frederic Vasseur, az Alfa Romeo csapatfőnöke. – Odautaztunk, majd visszajöttünk, úgy, hogy az elmaradt verseny miatt semmi bevételünk nem volt. Az utazást, a munkatársaink béreit azonban ki kellett fizetnünk. Ehhez jött később, hogy felére csökkentették a pénzdíjakat. A rendkívüli körülmények ismeretében ez természetesen érthető és jogos döntés volt, ettől azonban nem lett könnyebb a helyzetünk.” Vasseur hozzátette, nem akartak senkitől megválni, a munkatársakat úgy tudták megtartani, hogy csökkentett munkaidőben foglalkoztatták őket.



„Tudjuk, hogy ez sem ideális megoldás, de talán még mindig kevésbé rossz, mintha elküldtünk volna embereket, sajnos így is voltak olyanok, akiket elveszítettünk, mert az új helyzetet nem fogadták el” – emelte ki a csapatfőnök.