Trump után kabinetfőnöke is elkapta a koronavírust

Hiába van túl a parlamenti meghallgatáson és hiába készült el már régóta a megbízólevele, a mai napig nem utazott ki Washingtonba Takács Szabolcs nagykövet – tudta meg a Népszava. Információink szerint a késlekedés nem a tapasztalt diplomatán múlt, ő már hetekkel ezelőtt úgy készült, hogy a november 3.-i amerikai elnökválasztás előtt elfoglalja állomáshelyét. Ehhez képest az elnökválasztás napján még jelenlegi munkakörében, a Brexittel és az antiszemitizmus-ellenes fellépéssel foglalkozó miniszteri biztosként küldött szét munkaanyagokat. Takács Szabolcs alkalmasságát ellenzéki körökben sem vitatják. Elődje, Szabó László áprilisban lett a Mediaworks ügyvezető igazgatója, így az elmúlt fél évben Magyarországot ideiglenes ügyvivő képviselte Washingtonban. Ráadásul ezen a poszton is váltás történt: mint a Magyar Hang szeptemberben megírta, Hetesy Zsolt helyére Zombori Dóra, egy fiatal, kevés tapasztalattal rendelkező diplomata került. – Hetesy az egyik legprofibb diplomata, akit ismerek, a mai napig érthetetlenek a leváltásának a körülményei – kommentálta a lépést a washingtoni nagykövetség egyik volt tisztviselője. Több külügyekkel foglalkozó forrásunk is érthetetlennek nevezte a kormány magatartását. – Egy új nagykövetnek már nyáron, mielőtt még bedurvult a kampány, kint kellett volna építenie a kapcsolatokat a demokratákkal és a republikánusokkal is – mondta egyikük. – Bidenék természetesen ellenszenvvel viseltetnek az Orbán-kormánnyal szemben, de azért meg lehetett volna próbálni nyitni feléjük. Takács Szabolcs abszolút alkalmas lett volna rá, hogy elmagyarázza néhány konkrét ügyben a magyar álláspontot – véli egy aktív diplomata. Több más forrásunk ugyanakkor azt mondta, hogy a kampányhajrában már nem lett volna túl sok értelme kiutazni, akkor már mindkét párt a választással van elfoglalva, a kormányzati apparátus pedig „lefagyott állapotban” várja a végeredményt. – Nézhette volna a CNN-t, és hazaküldhetett volna néhány jelentést, de többet nem tudott volna tenni – mondta egy diplomáciai vezető. Egy másik forrásunk pedig úgy fogalmazott, „ha ki is utazott volna, légüres térbe kerül: a leköszönő elnök már valószínűleg nem veszi át a megbízólevelét, amíg pedig az újat beiktatják, és találkozhat vele, senki nem tekintette volna valódi diplomáciai partnernek”. A késlekedést talán az magyarázza, hogy a kormány fatalistán állt az amerikai elnökválasztáshoz: „Ha Trump nyer, minden megy tovább, és örülünk. Ha Biden, akkor mindegy, bármit csinálunk, nehéz idők jönnek a kapcsolatokra” – hallottuk kormányzati szereplőktől. Kérdéseket küldtünk a Külgazdasági és Külügyminisztériumnak is, válaszaikat, ha kapunk, közölni fogjuk.