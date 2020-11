Elhunyt Kopátsy Sándor közgazdász

Ne kelljen a kis és közepes vállalkozásoknak iparűzési adót fizetniük egy évig – ezt javasolta többek között Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) elnöke Orbán Viktor miniszterelnöknek vasárnapi találkozójukon. A cégeknek ez jövőre akár több száz milliárd forintos könnyítést jelentene, ugyanakkor az önkormányzatoknál ugyanekkora hiányt.

Orbán Viktor miniszterelnök vasárnap egy Facebook-videóban jelentette be, hogy a pihenőnapon fogadta az MKIK elnökét. A videóból semmi lényeges nem derült ki, a miniszterelnök elmondása szerint a várható egészségügyi intézkedésekről tájékoztatta a kamarai főnököt. Parragh László is megszólalt az RTL Híradójában , ahol elmondta, hogy két lényeges javaslatot tett a kormányfőnek kis és közepes vállalkozások (kkv) helyzetének megkönnyítésre: az első javaslata szerint a társasági nyereségadó kilenc százalékos kulcsát öt százalékéra kellene csökkenteni átmenetileg egy esztendőre, illetve a önkormányzatoknak fizetendő iparűzési adófizetési kötelezettséget egy évre fel kellene függeszteni. Az MKIK elnöke egy fél mondatban utalt arra, hogy mindenkinek vannak költségei – így az önkormányzatoknak is – de a cégeket szerinte így kellene tehermentesíteni. A társasági adóból idén az kormánynak alig 300 milliárd forint bevétele keletkezett, ennek kieső kisebbik fele 130-150 milliárd, ami összevetve az atlétikai stadion 203 milliárd forintos árával, egy jelentős, de nélkülözhető tétel az állami költségvetésben. Ezzel szemben a helyi iparűzési adó (hipa) egy éves felfüggesztése sokkal nagyobb falat: az elfogadott 2021-es költségvetés szerint jövőre az adót kivető önkormányzatok mintegy 860 milliárd forintos bevételre tesznek szert hipa-ból és más adókból, mint például az idegenforgalmi adó. Így a javaslat mintegy 800 milliárd forintos kieséssel járna, már ha a kormány azt megfontolná és minden cégre vonatkozna. Parragh László ugyanakkor arról beszélt, hogy az adófelfüggesztést csak a kkv-k támogatására használnák, vagyis a lehetőséggel csak az 500 fő alatti cégek élhetnének. A nem kkv cégek száma Magyarországon néhány százra rúg, vagyis a javaslat ezzel a megkötéssel is több száz milliárd forintos forráskiesést jelentene az önkormányzatok számára. A teljes önkormányzati szektor bevétele 3000 milliárd forint, azaz közel minden harmadik forintot elvenne a javaslat. A hipa-t majdnem minden település kiveti, a 3200 önkormányzatból csupán 370-ben nem szednek adót. Az adó mértéke a cégek árbevételének 0-2 százaléka lehet, ugyanis az adó kivetéséről és annak mértékéről az önkormányzatok rendeletben dönthetnek. A hipa bevétele ugyanakkor koncentráltan jelennek meg a nagyvárosok költségvetésben: Budapesten például 170 milliárd folyik be belőle.