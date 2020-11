A demokráciáért aggódik a belorusz diktátor

Lukasenko, aki ellen az augusztusi elcsalt választások óta folyamatosak a tüntetések, önmaga igazolására és az ellene szankciókat foganatosító európai uniós országok illetve a belarusz elnökválasztás tisztaságát cáfoló nemzetközi szervezetek ellen használja Donald Trump elcsalt választás elméletét.

A „demokrácia megcsúfolásának” nevezte az amerikai elnökválasztást Alekszander Lukasenko. A Fehéroroszországot rendre megkérdőjelezett tisztaságú választások nyomán 26 éve uraló elnök szerint „szégyene a demokráciának” az, ami az Egyesült Államokban történik. Lukasenko, aki ellen az augusztusi elcsalt választások óta folyamatosak a tüntetések, önmaga igazolására és az ellene szankciókat foganatosító európai uniós országok illetve a belarusz elnökválasztás tisztaságát cáfoló nemzetközi szervezetek ellen használja Donald Trump elcsalt választás elméletét. Úgy fogalmazott: azok a nyugati országok ítélték el Fehéroroszországot az augusztus 9-i elnökválasztásért, akik most „kiállnak az Egyesült Államok voksának vitatható eredményei mellett”, nem küldenek most elítélő nyilatkozatokat Washingtonba, holott „a szavazatszámlálással és a levélszavazással kapcsolatos problémák elvitathatatlanok”. „Lássuk hogyan reagál erre az EBESZ, vagy a német parlament: megkövetelik-e az ismételt választásokat az USA-tól? …Mit szólnak ehhez a britek, a franciák és minden más szuperdemokrata? Semmit, ugyanis félnek” – ironizált az Európa utolsó diktátoraként emlegetett Lukasenko. Csakhogy miközben az amerikai és nyugat-európai demokráciáért aggódik a fehérorosz elnök, az országban tovább folytatódnak a távozását és új választások kiírását követelő demonstrációk, akárcsak a békés tüntetők elleni megtorlás is. Mint ahogy az utóbbi időben minden vasárnap, tegnap is ismét tömegek vonultak utcára Minszkben és az ország más városaiban. A koronavírus járvány nehezíti a tömegmegmozdulásokat, ennek ellenére a fehéroroszok kitartanak. Elszántságukat tovább növelte, hogy szombaton mintegy 65 egészségügyi dolgozót vettek őrizetbe a hatóságok (egy másik színhelyen is voltak letartóztatások, de erről pontos számot ezekről nem tudott közölni az ellenzék sem). A fővárosban szombaton ugyanis több demonstráció is zajlott, egyiken orvosok és ápolók vonultak fel az elnök távozását követelve és a tüntetők elleni erőszak ellen tiltakozva. A 9,5 milliós országban tegnapig 105283 igazolt fertőzést jegyeztek, a koronavírus következtében elhunytak száma 1004 volt. Amint arról a Népszava is beszámolt, Lukasenko kezdettől nem vette komolyan a járványt, a koronavírus elleni védekezésre a mezőgazdasági munkát, a traktorozást és a vodkát ajánlotta. Hiába érte el országát is a második hullám, az elnök továbbra is folyamatosan rendezvényekre jár, olyanokra, amelyekre mindig tömeget szerveznek számára a hatóságok. Pénteken például a minszki metró harmadik vonalának megnyitó ünnepségén szónokolt a kirendelt emberek előtt. Az orosz TASSZ hírügynökség beszámolója szerint a Nyugat „kettős mércéjét” kárhoztatta és azt hangsúlyozta, hogy új választásokat tartanak majd Fehéroroszországban, „miután az ország népe erről dönt. Egyesek azt követelik, hogy rendezzünk új választásokat. Garantálom, hogy új választásokra kerül sor, amint a nép meghozza döntését” – mondta Lukasenko. Hogy pontosan milyen döntésre gondol, az homályos, hiszen mindeddig azt hangoztatta, hogy semmi szín alatt nem hajlandó új választások megrendezésébe belemenni. Úgy fogalmazott: „Volt már egy választás, és amíg engem meg nem ölnek, nem lesz másik”. Alkotmánymódosítást javasolt a hatalmi jogkörök újraleosztására, de ebből az ellenzék nem kér, hiszen a belorusz parlamentben nem reálisak az erőviszonyok, az alkotmánymódosítás mindenképpen Lukasenko érdekeit tartaná szem előtt. A tényleges ellenzék Fehéroroszországban az utcán és a parlamenten kívül van, miközben a parlamentben – legalábbis Lukasenko szerint – zajlanak az alkotmánymódosítás előkészületei. Noha Lukasenko mindeddig azt hangsúlyozta, hogy soha senki ne számítson arra, hogy nyomás hatására fog bármit is megtenni, a vele, és rezsimével szemben foganatosított szankciókkal egyidőben máris ugyan homályosan, de a választás megismétléséről beszélt. Az Európai Unió ugyanis épp pénteken vetett ki újabb szankciókat, ezúttal 14 magasrangú belorusz vezető, köztük Lukasenko és nemzetbiztonsági tanácsadóvá előléptetett fia, Viktorral szemben is. Ezzel 59-re nőtt a szankciókkal sújtott fehérorosz személyek száma. Az Európai Unió mindeddig nem hozott olyan döntést, amely a belorusz népet érintené, csupán a Lukasenko rezsim vezető tisztségviselői és a békés tüntetők elleni megtorlást levezénylőket érintő szankciókat léptetett életbe.