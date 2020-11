Zárt kapus lesz az Eb-pótselejtező

A Paks fölényes, 6-2-es győzelmet aratott az állami forrásokkal kitömött Felcsút ellen a labdarúgó NB I 10. fordulójában, de sima vereséget szenvedett a másik kiemelt közpénztemető, a Fehérvár is.

Esélye sem volt a győzelemre a Felcsútnak a Paks vendégeként a labdarúgó NB I. tizedik fordulójában a tolnaiak gyakorlatilag az első tíz percben eldöntötték a meccset, miután már 3-0-ra vezettek, a vége 6-2 lett. A fiatalok képzésére alapított, korlátlan mennyiségű közpénzből gazdálkodó felcsúti csapat hat külföldi játékossal a kezdő tizenegyben sima vereséget kapott a kizárólag magyar futballistákat foglalkoztató Pakstól. A találkozó megmutatta, nincs az a mennyiségű állami milliárd, ami helyettesíteni tudja a minőségi szakmai munkát. A paksiak Bognár György vezetőedzővel a padon – akit már elkezdett támadni a kormánymédia zászlós hajója tizenöt évvel ezelőtt történteket felemlegetve – négyszer nyertek, egy döntetlent értek el. Hahn János négy gólt szerzett, a paksi támadó korábban az MTK kapuját is háromszor bevette, remek formában van. „Megtalált párszor a labda – mondta a futballista a sportnapilap internetes oldalán. – Közelről szereztem a gólokat, a találataimat a társaim készítették elő. Bognár György kinevezése óta támadóbb felfogásban játszunk, mindenki azon a poszton szerepel, ahol a legjobb teljesítményre képes. Jó érzés a tabella első felében lenni, de a Paks ebből a szempontból mindig hektikus csapatnak számított, a veretlenségi sorozatot általában nyeretlenségi követte, ezért még korai lenne annak örülni, hogy milyen jól állunk.” Az élvonal legőszintébb edzője, a felcsútiak trénere, Hornyák Zsolt ezúttal sem beszélt mellé a találkozó utáni sajtótájékoztatón, elmondta, amióta a futballistái felépültek a koronavírus-fertőzésből, nem ismer rájuk. Nyilatkozatából az derült ki, elképzelhető az is, hogy befejeződik felcsúti szerepvállalása. „Nincs meg a koncentráció, az együttműködés – hangsúlyozta Hornyák. – Át kell gondolnom, mi lesz a következő lépés. Nem vagyok elégedett a csapat teljesítményével, ami persze az én munkámat tükrözi. Gondolkozom magamon, a jövőmön, de a klubon is múlik, mi lesz. A végső szót a következő napokban fogom kimondani.” Simán nyert 3-1-re a több alapemberét nélkülöző, fiatal magyar tehetségekre építő, mellettük szombaton négy légióst szerepeltető MTK a kormány másik kiemelten támogatott csapata, a Fehérvár ellen. A székesfehérváriak kommunikációban verhetetlenek, a közelmúltban büszkélkedtek el több milliárdos nyereségükkel, az kimaradt a diadaljelentésből, hogy ez a magyar lakosság befizetéseiből keletkezett valós piaci tevékenység nélkül. A pályán kiderült, mi történik akkor, ha motivált, lelkes, egységes csapatként pályára lépők találkoznak a havi több milliós keresetükkel elégedett, magukat sztárnak képzelő játékosokkal, akik sem egymásért, sem az edzőjükért nem hajlandók küzdeni, miközben a klubvezetés a bajnoki cím megszerzését várja el tőlük. Ez akkor is igaz, ha a szezonban először kapott ki a Fehérvár, amely korábban vállalhatatlan döntetlenekkel keserítette el rajongóit. A címvédő FTC a Mezőkövesdet fogadta, a ferencvárosiak megtették azt, amire sem a kormány, sem az illetékes egészségügyi hatóságok nem hajlandóak a drámaian emelkedő magyarországi koronavírus-fertőzések és halálesetek ellenére sem: csökkentette a nézőszámot, közölte, 5900-nál több drukkert nem enged be a meccsére. Mivel ennél több bérletese van az együttesnek, az illetékesek jelezték, érkezési sorrendben mehetnek be a nézők a lelátóra, ha elérték a megadott irányszámot, a kapuk záródnak. Nem érkezett hír arról, hogy zöld-fehér sállal a nyakukban egymást lökdösték volna le a drukkerek az 1-es villamosról útban a stadion felé, ám végül az élet megoldotta a problémát, még annyian sem mentek ki, mint ahányat engedélyezett a klub. A mérkőzésen az FTC leiskolázta le ellenfelét (3-0), még egy tizenegyest is kihagyott.



Elmaradt a Budafok-Honvéd találkozó, mert a vendégek az őket sújtó fertőzések miatt halasztást kértek és az újonc beleegyezett ebbe. Normális futballközegben ez a természetes, Magyarországon sok jelző igaz a sportág milliőjére, a mondat elején olvasható nem tartozik ide. Amelyik egylet nem ment bele a halasztásba, vagy egy erősen legyengített, tinikkel kiálló együttessel találkozott és könnyedén nyert, vagy mérkőzés nélkül megkapta a három pontot. Mindkettőre volt példa az elmúlt hetekben, sportszerű, korrekt hozzáállásra eddig nem. A budafokiak nem ezt az utat választották, elfogadták a halasztási kérelmet és december 23-án lépnek pályára a kispestiek ellen. Le a kalappal előttük!