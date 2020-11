Kemenesi: Egyre fenyegetőbb a vakcina-nacionalizmus

A virológus elmagyarázta, mi a baj a kínai vagy orosz készítményekkel.

„Leginkább politikai szintű bejelentések formájában értesült a világ ezeknek a vakcináknak a bevetéséről és félő, hogy politikai nyomás sodorja járatlan utakra az ottani vakcinafejlesztési törekvéseket” – írja Facebook-posztjában a szakember.

Szerinte a vakcina-nacionalizmus teljesen jól megmagyarázza a jelenség lényegét, ami szerinte a legtöbb aggályt generálja. „Az orosz vagy a kínai vakcina is lehet jó, sőt tudom, hogy kiváló tudósok dolgoznak azokban az országokban is” – fogalmazott, majd hozzátette: a bejelentéseket követően tudományos publikációk is megjelentek. Ugyanakkor szerinte az orosz oltóanyag valóságtartalmával kapcsolatban komoly aggályok jelentek meg.

„Az a tény továbbá, hogy a nemzetközileg elfogadott eljárásoknak megfelelően nem várták meg a klinikai 3-as fázis befejezését és annak értékelését, a vakcinajelölt engedélyezését, további rendkívüli kockázatokat rejt magában.”

Kemenesi Gábor szerint ha csak kis mennyiségben is, de elkezdik ezeket a vakcinákat használni, akkor nem biztosított a biztonságosság és hatásosság megfelelő mérése. Így ha később kiderül valami nem várt fejlemény, akkor az világszerte megrendítheti a beléjük vetett bizalmat. Megjegyezte azt is, több biztató hír is érkezik a fejlesztésekről és várhatóan több befutó lesz. „Minden bizalmam a tudományé és a tudósoké, remélem a vakcina nacionalizmus nem válik tartós fogalommá és hagyják a tudományt úgy működni ahogy kell. Mindenhol a világon” – fogalmaz bejegyzésében a szakember.