Közlekedési központot adtak át Kaposváron, több fontos elem kikerült a tervekből

Kedden átadták az ország első intermodális csomópontját Kaposváron: a beruházás 17,7 milliárd forintba került, ám több, az eredeti terveken szereplő fontos elem kimaradt belőle.

Hét évvel ezelőtt jelentette be az úgynevezett intermodális – azaz a helyi és távolsági autóbuszok, valamint a vonat között átszállási lehetőséget biztosító – csomópont fejlesztését Kaposvár és a MÁV. Az eredeti tervek 35 milliárd forintos beruházásról szóltak, az átalakítás során a rendező-pályaudvart a város szélére telepítették volna, szó esett Kaposvár központja és egy külső városrész, a Donner közúti összekötéséről. Éppen ezek kerültek ki a tervekből, amikor négy év várakozás után, 2017-ben végre elkezdődhetett a projekt: ekkor már csak 17,7 milliárdos beruházásról esett szó, s az is kiderült, a vasúti sínekhez sem épül aluljáró. A pályázat Swietelsky Építő Kft. és cseh cége, a Swietelsky stavebni s.r.o. által elnyert pályázat első ütemében – melyet 8,6 milliárd forintra becsültek, végül ennél 3,3 milliárddal drágábban, nettó 11,9 milliárdért nyerte el a cég – már csak gyalogos-kerékpáros felüljáró, a buszállomás vasút mellé helyezése, P+R parkolók kialakítása, és a környék közútjainak megújítása, valamint a város egy másik részén megépülő közúti híd szerepelt.

Az eredeti tervek szerint 2019-re fejeződött volna be a beruházás, a határidő aztán az idén nyár elejére, majd őszre módosult. Közben a projekt is megdrágult 640 millió forinttal, miután kiderült, egy tartály sérülése miatt jelentősen szennyeződött a talaj, így kármentesítésre volt szükség. Az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósult beruházás során átalakult a kaposvári belváros közlekedése, elbontották a régi vasúti gyalogos felüljárót, melynek helyére egy a városképtől egyelőre kissé idegen, ötven méter magas pilonnal rendelkező gyalogos és kerékpáros híd épült. A távolsági és helyi buszpályaudvar is egy helyre került, bár ezzel eddig sem volt nagy gond a városban, hiszen csak egy négysávos út választotta el őket, ezt az utat most cirka húsz méterrel arrébb tették, körforgalmak épültek, míg az új közúti híd a város déli része helyett a délkeleti felé vezet – a kaposváriak egy része szerint ennyi pénzt hatékonyabban el lehetett volna költeni, elsősorban a donneri közúti hidat, illetve a vasúti aluljárót emlegetik. – Naponta 32 ezren használják Kaposváron a tömegközlekedés valamelyik fajtáját – mondta Szita Károly polgármester a keddi átadón, melyre eredendően Gulyás Gergely is hivatalos lett volna, ám a Miniszterelnökséget vezető miniszter végül nem jött el, míg Homolya Róbert, a MÁV vezérigazgatója arról beszélt, hogy jó és hatékony közlekedés nélkül nem beszélhetünk élhető városról. Hozzátette, az ilyen infrastrukturális fejlesztések segítik a tömegközlekedés átalakítását, melyhez azonban szükség van a közlekedési párhuzamosságok megszüntetésére, illetve az egységes vasúti és buszos jegyrendszer bevezetésére.