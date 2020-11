SZFE-sztrájk: új bírósági eljárás, tanítással folytatódik az ellenállás

A Celebcella című valóságshow-ban négy híresség költözik be öt napra egy-egy konténerbe, hogy próbára tegye a saját személyiségét. A kreatív szereplők mulattatnak, az unatkozók pedig untatnak.

Remélem, ép elmével fogok innen távozni – mondja a kamerának Megyeri Csilla influenszer a néhány négyzetméteres konténerben, ahol egymagában kell eltöltenie öt egész napot. Persze csak ha meg akarja nyerni a Viasat6-on tegnap indult Celebcella című műsor versenyét, ugyanis hozzá hasonlóan még három celeb, nevezetesen Berki Krisztián médiaszereplő, Lakatos Márk divattervező és Molnár Nini, a Luxusfeleségek című műsor egyik szereplője határozott úgy, hogy részt vesz ebben a rendhagyó kísérletben. Az eredetileg tavaszra tervezett Celebcella az Egyesült Királyság Celebs in Solitary (Hírességek magányban) hazai változata, és igazi újdonság a reality-k világában. A műsorban ugyanis a négy celeb négy különböző konténerbe költözik be öt napra, a nyertes pedig az lesz, aki a legtovább bírja elszigetelten a külvilágtól. A kihíváson számos tényező nehezít: a cellákba nem szűrődik be természetes fény, a lakók a verseny alatt senkivel sem beszélhetnek, és mindössze három személyes tárgyat vihetnek be magukkal, ami segíthet elütni az időt. A karóra és telefon természetesen tiltott tárgynak számít. Az első rész első perceiben a konténerek előtt állva még mindenki eltökélt és izgatott: Megyeri Csilla elmondja, hogy ő az egész játékot egyfajta önismereti kalandként fogja fel, Lakatos Márk bevallja, hogy bár szeret egyedül lenni, azt nem egy alacsony költségvetésű „kunyhóban” képzelte el, míg Molnár Nini, aki szeret sportolni, úgy tekint a következő öt napra, mint egy edzőtáborra, ezért is hozta magával egyik választott tárgyaként a szobabiciklijét. Berki Krisztián pedig, kifejezendő felesége iránti odaadását, Berki Mazsi életnagyságú papírmásával érkezett, hogy legyen kivel beszélnie az új lakhelyén. A bemutatkozás és bájcsevej azonban nem tart sokáig, hamarosan megszólal a dudaszó, és a négy cellalakó elfoglalja újdonsült lakhelyét, és szűk, steril környezetükben nemsokára elkezdik felépíteni a saját kis világukat, melyet a falra szerelt kamerák rögzítenek majd, valamint ők maguk is egy-egy szelfibottal. A műsor nemcsak a négy lakó örömét és kálváriáját mutatja be, de elemzi is azt. A műsorvezető, Papp Gergő valamint a Skultéti-Szabó Katalin klinikai szakpszichológus tévéképernyőn figyeli a versenyzőket, és kommentálja azok állapotát. A szakértő szerint a celebek hangulata hirtelen megváltozhat, hiszen a napfény hiánya és az időérzék elvesztése miatt szorongás vagy pánikroham törhet rájuk – ebben az esetben egy piros gomb megnyomásával jelezhetik, hogy ki szeretnének jönni, így viszont számukra véget ér a játék. Az első epizódban persze ilyen még nem történik, a négy celeb inkább saját magát és a képzeletbeli közönségét szórakoztatja – azaz celebként viselkedik. A reality változó minőséget produkál. Hiszen míg Lakatos Márk tényleg megpróbálja mulattatni a nézőt, és hasznosan tölteni az időt – a puritán környezet még egy-egy filozofikus gondolatra is sarkallja –, a többiek látványosan szenvednek vagy unatkoznak a négy fal között és untatják a nézőt . Aztán mindenki megtalálja a hozzá illő legfőbb foglalatosságot. Lakatos Márk és Megyeri Csilla az alkotásba menekül, a divattervező papírdarabok felragasztásával, míg az influenszer festéssel varázsol magának napfényt, tengerpartot és madarakat a cella steril környezetébe. Hozzájuk képest Molnár Nini sportolással űzi az időt, Berki pedig a papírra nyomtatott feleségéhez beszél, miközben gondoskodik arról, hogy még véletlenül se nyomja meg a piros gombot – ő fekete filccel ráírja azt a szót, amitől rögtön észbe kap: ”anyós”. A valóságshow első etapja ezen a héten ér véget, nyertest is hirdetnek. Jövő héten a konténerekbe újabb négy celeb költözik: Eke Angéla, Farkas Alexa, Henry Kettner és Mischinger Péter. Infó: Celebcella Viasat6 22.00