Már több mint 50 ezer ember halt meg a koronavírus miatt Nagy-Britanniában

Egy fúrógéppel sikerült eljutniuk a széfterembe.

Több millió eurót zsákmányoltak betörők egy vámhivatalban a németországi Emmerich-ben – közölték illetékesek szerdán.



A betörők 6,5 millió euró (2,3 milliárd forint) készpénzt vittek el a német-holland határnál fekvő Rajna-parti város vámhivatalának pincéjéből.

Az eset november 1-jén, vasárnap történt nap közben. Két járókelőnek is feltűntek a közeli nagyvárosban, Duisburgban működő körzeti vám- és pénzügyőrségi igazgatóság kihelyezett telephelyén zajló történések. Az egyik járókelő furcsa zajt hallott az épületből és megfigyelt három férfit, akik egy fehér kisteherautóba rakodták az épületből kihordott tárgyakat. A másik járókelőnek az épület közelében tűnt fel egy idegesen fel és alá járkáló férfi, akit annyira gyanúsnak tartott, hogy le is fényképezett a telefonjával. Mint kiderült,



a szokatlan zaj egy fúrógépből eredt, amellyel a betörők bejutottak az épület pincéjében lévő széfterembe, a kisteherautóba pedig a zsákmányt rakodták.

A bejáratnál őrködő férfi is a csoport tagja volt, a többiekkel együtt hajtott el – írta honlapján a Rheinische Post című lap. A helyi rendőrség két sajtóközleményt is kiadott az esetről, de a kár nagyságáról csak szerdán számolt be. Az új adatok alapján az emmerich-i eset

„a német kriminalisztika legújabb kori történetének egyik legvakmerőbb betörése”

– áll a beszámolóban, amely szerint a hatóságok a nyomozás érdekei miatt vártak a részletek ismertetésével.



A munka eddig nem vezetett eredményre. Minden lehetséges irányban nyomoznak, így azt is megvizsgálják, hogy a bűnözők kiszivárogtatás útján szereztek-e tudomást a hivatalban tárolt készpénz összegéről – mondta a nyomozást vezető ügyész a Rheinische Postnak. A térség – Észak-Rajna-Vesztfália tartomány – legnagyobb lapjának értesülése szerint számos körülmény utal arra, hogy

vámhivatali dolgozók összejátszhattak a betörőkkel.

A professzionálisan dolgozó bűnözők tudták például, hogy miként lehet gondoskodni a fúrógép használatához szükséges áramról és vízről, és azt is tudhatták, hogy a széfterem nincs felszerelve riasztóberendezéssel. A rendőrség szerdán a nyilvánosság segítséget kérte az eset feltárásához, kiugróan nagy, százezer eurós jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőnek, és közzétették a helyszín közelében járkáló betörőről készített felvételt.