Szomorú rekordot döntött meg Nagy-Britannia

Olaszországban az orvosok megkondították a vészharangot: ha a koronavírusos megbetegedések száma oly mértékben nő, mint mostanság, ismét bergamói állapotok fenyegetnek, sőt, a helyzet súlyosabb is lehet, mint tavasszal, mert sok déli tartományban is összeomolhatnak a kórházak. Mind több településen annyira kritikussá vált a helyzet az egészségügyi intézményekben, hogy templomokban, kápolnákban kell ápolni a megbetegedetteket. Észak- és dél-itáliai kórházak előtt mentők sora áll: új fertőzötteket hoztak. Mire azonban sikerül regisztrálni, felvenni a betegeket, órák telnek el. Több százezer műtéti beavatkozást kellett elhalasztani. A drámai képsorok láttán sokaknak déja vu érzése támadhat. S bár számos figyelmeztetés hangzott el a második hullám előtt arról, ez a meccs a vírussal szemben még nincs lefutva, most megint nagy bajba került az egészségügy. Az adatok egyelőre ijesztőek. Átlagban egy személy 1,72 másikat fertőz meg, így ez az arány is átlépte a kritikus értéket. Az eltelt hét napra átlagosan 100 ezer lakosra vetítve 304 új fertőzött jutott. Ennél ugyan akadnak sokkal rosszabb értékek is Európa más tájain, de Olaszországban jelentősek a regionális különbségek. Bár lehetett sejteni azt, hogy a második hullámnak még az elsőnél is drámaibb hatásai lesznek, az eltelt hónapokban nem tehermentesítették a kórházakat, az egészségügyi intézményeket nem bővítették, fejlesztették, igaz, a járvány okozta gazdasági válság miatt nem is nagyon lett volna miből. Több reform ráadásul elakadt a bürokrácia útvesztőiben nem csak Rómában, hanem a régióknál is. Súlyos gondot jelent továbbá az is, hogy sokan már elvesztették a türelmüket a korlátozásokkal kapcsolatban és úgy gondolkodnak, inkább vállalják, hogy megfertőződnek, csak a megélhetésük ne kerüljön veszélybe. Mind több tüntetést tartanak a korlátozások ellen, a megmozdulások előtt elsősorban szélsőjobboldali csoportok állnak. A nemzeti orvosszövetség drámai felhívást tett közzé. Figyelmeztetett arra, ha az emberek nem változtatnak a hozzáállásukon, akkor csak decemberben 10 ezer ember vesztheti életét a koronavírus következtében. Az orvosok szerint egyetlen megoldás maradt: az egész országra kiterjedő teljes zárlat. Csak így lehet megfékezni a járványt és megakadályozni az egészségügy összeomlását. Jelenleg tartományi szinten rendelnek el korlátozásokat, kedden Dél-Tirol, Ligúria, Abruzzo, Toszkána, Umbria és Basilikata tartomány került a legveszélyeztetettebb vörös zónába.