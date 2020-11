A lakók és a dolgozók többsége koronavírusos egy egri idősotthonban

Ennyi helyen regisztráltak már fertőzést. Viszonylag kevesen szegik meg a kijárási tilalmat, és ismét több vendéglátóhelyet zárattak be ideiglenesen.

Egész Európában nagy a baj, de Magyarországon még jó helyzetben vagyunk

– erről beszélt az operatív törzs szokásos sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Müller Cecília szerint bár a számok nem összehasonlíthatóak, de európai összevetésben jól állunk. Ha valaki fertőzötten elhunyt Magyarországon, akkor őt koronavírusos betegnek tekintjük, függetlenül a halál okától. Hangsúlyozta, mindenkinek magas színvonalú ellátást szeretnének adni, aki rászorul. A bevezetett intézkedésekről szólva elmondta, azok a kontaktusok számának a csökkentésére irányulnak. A cél az, hogy a vírus továbbadását megakadályozzuk.

Úgy kell tekintenünk a másikra, mint aki hordozza a vírust. Mivel már nem tudható, ki a fertőzött, ezért kellett lépni, és ezért kell a higiénés szabályokat is betartani, mert felelősek vagyunk egymásért.

Müller Cecília tájékoztatása szerint az elhunytak között volt egy húsz éves beteg is. 7 százalékos azoknak az aránya, akiknél nem találtak semmilyen alapbetegséget. Kitért arra is, hogy



a pandémia a magyar települések 85 százalékát érinti, ennyi helyen regisztráltak már fertőzést.

A mintegy 1600 magyarországi szociális intézmény közül 174 helyen találtak fertőzötteket.

Az operatív törzs műveleti vezetőhelyettese arról számolt be, hogy az elmúlt este elenyésző volt a lakossági ellenőrzés és a legtöbb embernél volt igazolás. Kiss Róbert beszámolója szerint 273 esetben intézkedtek a kijárási tilalom megszegése miatt, ebből 80 figyelmeztetés született. Ebből öten olyan kutyasétáltatók voltak, akik túlmentek kedvencükkel a számukra engedélyezett 500 méteres körzeten. 8 emberrel szemben pedig csoportosulás miatt intézkedtek. A vendéglátóhelyek ellenőrzése is tovább folytatódott. 7 helyet zártak be ideiglenesen az elmúlt 24 órában, mert az előírásokat megszegte a tulajdonos. Kiss Róbert egyúttal nyomatékosan kérte az ilyen helyek tulajdonosait, hogy tartsák be az intézkedéseket.