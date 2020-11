Magyarország – Izland percről percre

Sorozatban negyedik, összesen hetedik világbajnoki címét nyerheti meg vasárnap a Mercedes 35 éves brit pilótája.

Több mint kilenc évvel ezelőtt, 2011 májusában járt utoljára Törökországban a Forma-1-es mezőny, az isztambuli pálya a szezon ötödik olyan helyszíne lesz, amely eredetileg nem szerepelt a 2020-as versenynaptárban. Két hete Imolában a Mercedes bebiztosította konstruktőri világbajnoki címét, ezúttal Lewis Hamilton tehet hasonlót. A 35 éves pilóta a Török Nagydíj előtt 85 pontos előnnyel vezet az összetettben, ebből 78-nak kell megmaradnia ahhoz, hogy a megvédje a címét három versennyel a szezon zárása előtt. Ha Hamiltonnak sikerül a címvédés, akkor ebben a mutatóban is beéri a legendás német Michael Schumachert, az egyetlen versenyzőt az F1 történetében, aki hét vb-elsőséggel rendelkezik. Hamilton az elmúlt évtizedben sorra állította be, majd döntötte meg a rekordokat, legutóbb a futamgyőzelmek számát tekintve előzte meg Schumachert, aki 91 sikerrel zárta pályafutását, míg a brit most 93-nál jár. Hamilton a pole pozíciók tekintetében óriási fölénnyel vezeti az örökranglistát, jelenleg 97 rajtelsőség szerepel a neve mellett, ebben a rangsorban Schumacher 68-cal a második.

A hétvége folyamán hűvös, de száraz idő várja a csapatokat, akiknek a Mercedes fölénye ellenére van még miért harcolniuk. A fő kérdés az, hogy melyik istálló végez harmadikként a konstruktőrök között, a tét ráadásul nem kicsi, ugyanis dollármilliókkal többet kasszíroz, aki előbb végez. Jelenleg a Renault áll a harmadik helyen 135 ponttal, míg a McLaren és a Racing Point egyaránt 134 egységgel rendelkezik. A Ferrari lemaradása már jelentősebb, az olaszoknak mindössze 103 pontjuk van. A maranellói istálló úgy tűnik, már elengedte a 2020-as szezont, ezt jelzi az is, hogy a csapatfőnök, Mattia Binotto nem utazott el Törökországba. Ez lesz az első alkalom az 51 éves sportvezető számára, hogy kihagy egy versenyhétvégét azt követően, hogy 2019 elején a Ferrari csapatfőnöke lett. Döntését azzal magyarázta, hogy meg kell találni az egyensúlyt a pályán és a gyárban előttük álló feladatok között, ezért inkább a csapat maranellói központjában felügyeli a jövő évi fejlesztéseket.



„Elsőre talán furcsának tűnhet, hogy nem látjuk őt fizikai valójában a megbeszéléseken vagy a bokszutcában, de az összes kommunikációs technológiát használni fogja, szóval hallatni fogja majd a hangját” – mondta az istálló sportigazgatója, Laurent Mekies, aki Binotto pályaszéli feladatait átvette.

Ugyancsak nélkülöznie kell csapatfőnökét a Williamsnek, ugyanis Simon Roberts koronavírus-fertőzés miatt karanténba került. A szakember Angliából „irányítja” csapatát, a helyszínen pedig Dave Redding csapatmenedzser, valamint Adam Carter főmérnök tartják kézben a dolgokat. Ami a jövő illeti, a Racing Pointtól kipenderített Sergio Pérez továbbra is a Red Bull telefonhívására vár, ugyanakkor azt érzi, kezd kifutni az időből.



„A szezonnak gyorsan vége lesz, és ahogy korábban is mondtam, minden csapat szóba jöhet, amely még nem jelentette be a pilótapárosát. Úgy tűnik, elég későn fogom megtudni, hogy folytatom-e a Forma-1-ben. Azt hiszem, egy év pihenő benne van a pakliban” – jelentette ki a mexikói pilóta, akinek az F1-en kívül szinte semmilyen más érdemi opció nem jöhet majd szóba, lévén lassacskán mindenhol elfogynak a szabad helyek.