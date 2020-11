Kézilabda Eb: Norvégia lemondta a rendezést

Az északi ország Dániával közösen lett volna házigazda. A döntés érinti a magyar válogatottat is.

A koronavírusjárvány miatt nem vállalja a kontinenstorna lebonyolítását Norvégia. Az északi ország Dániával közösen lett volna házigazda, a döntés érinti a magyar válogatottat is, mivel az együttes csoportmérkőzéseire Norvégiában került volna sor. Egyelőre nem tudni, hol lépnek pályára a magyarok, a dán sajtó azt tartja valószínűnek, hogy az egész torna átköltözik hozzájuk, ebben az esetben a Trondheimbe (itt szerepeltek volna a magyarok) tervezett csoportmérkőzéseknek valószínűleg Kolding ad otthont. Erna Solberg norvég miniszterelnök múlt pénteken azt mondta, nem támogatja a december 3-án kezdődő Eb megrendezését, de nem is tiltja meg. A résztvevőknek viszont be kell tartaniuk a rendkívül szigorú helyi járványügyi előírásokat. Ez azt jelenti, ha egy csapatból valakinek pozitív a vírustesztje, akkor mindenkinek legalább tíz napra karanténba kell vonulnia, illetve az ellenfélnek is, aki ellen a fertőzött játékos pályán volt. „Minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy Norvégia megrendezhesse az Európa-bajnokságot – jelentette ki Kare Geir Lio, a norvég szövetség elnöke. – Eljött azonban a pillanat, amikor be kellett látnunk, hogy a mi szabályozásaink mellett jelenleg nem tudjuk vállalni az esemény lebonyolítását.” Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) tudomásul vette a norvégok bejelentését és egyeztet Dániával az Eb sorsáról. Az EHF keddre ígérte bejelentését a kontinenstorna jövőjéről. A magyar válogatott a tervezett program szerint december 4-én Horvátországgal, 6-án Szerbiával, 8-án Hollandiával találkozik. Az időpontok valószínűleg nem változnak, csak a helyszín módosul, ha kedden az EHF úgy dönt, hogy nem halasztja el az eseményt.