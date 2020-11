Magyarország-Törökország 0-0, kövesse ÉLŐ közvetítésünket!

Egy Törökország elleni jó eredménnyel az A divízióba is felkerülhet a magyar labdarúgó-válogatott a Nemzetek Ligájában.

A mostani sorozat rajtja előtt a magyar labdarúgó-válogatott feljutott a Nemzetek Ligájában a C divízióból a B-be. Ez úgy volt lehetséges, hogy az Európai Labdarúgó-szövetség a legmagasabb osztályban is négycsapatos csoportokat alakított ki (az első kiírásban még csak három-három együttes küzdött egymással az A divízióban), ez a bővítés pedig érintette az alsóbb osztályokat is. A magyarok az előző NL-sorozatot csoportjukban másodikként fejezték be, ezzel nem jutottak volna feljebb (csak az elsők léphetnek magasabb osztályba), de az átalakítások miatt Marco Rossi szövetségi kapitány együttese is szintet lépett. Olyan csapatokkal került össze – Oroszország, Szerbia, Törökország –, melyek minden szempontból a magyar futball előtt járnak. Ebben a kvartettben a rajt előtt a bennmaradás is elérhetetlennek tűnt, ehhez képest a magyar együttes már egészen biztosan nem esik ki, és akár az A divízióba is feljuthat, ha szerda este Törökország ellen (20.45, tv: M4 Sport) több pontot szerez a Puskás Ferenc Stadionban, mint az oroszok Szerbiában. A törököknek csak győzelem esetén marad reményük a feljutásra, a szerbek pedig kizárólag a három pont megszerzése esetén reménykedhetnek a kiesés elkerülésében. Van tehát izgalom bőven a B divízió legkiegyenlítettebb csoportjában. A magyar együttes elsősorban annak köszönheti a várakozást messze felülmúló szereplését, hogy szervezett, fegyelmezett védekezéssel alig engedi a kapu közelébe az ellenfelét, taktikai szabálytalanságokkal töri meg a rivális lendületét, az ellenfél kapuja előtt pedig nagyon hatékonyan használja ki kevés lehetőségét. Rossi megtalálta azt a taktikát és játékrendszert, ami igazodik a magyar futballisták tudásához. Az is szerepet játszhatott a nem várt sikeres szereplésben (idegenben két győzelem, egy döntetlen a válogatott mérlege), hogy akadt olyan találkozó (Törökország ellen), amikor az ellenfél az elején kicsit lebecsülte a magyar együttest, és később nem tudott váltani. Ez természetesen nem csökkenti az idegenbeli eredmények értékét. A másik komoly előrelépés, hogy megszűnt a siránkozás, panaszkodás, a csapat minden nehézséggel megbirkózik. Az Izland elleni Eb-pótselejtezőn nem lehetett ott Rossi a kispadon koronavírus-fertőzése miatt, Szoboszlai Dominik két nappal a mérkőzés előtt csatlakozhatott a válogatotthoz, mégis sikerült megoldani a feladatot. A szerbekkel vívott csatában már Rossi állandó segítője is hiányzott a kispadról vírusfertőzése miatt, de kiválóan helyettesítette őt a korábbi kiváló játékos, Gera Zoltán, az U21-es válogatott szövetségi edzője. A szerdai törökök elleni csatában ismét felforgatott összeállításban kell pályára lépnie az együttesnek: Szoboszlait hazarendelte a klubja, a Salzburg, mert az osztrák járványügyi szabályok szerint csak akkor játszhat a hétvégi bajnokin, ha előtte legalább öt napot az otthonában tölt és természetesen közben negatív a vírustesztje. Ugyanilyen okból kellett visszatérnie Németországba, Freiburgba Sallai Rolandnak, Gulácsi Péter, Willi Orbán és Szalai Ádám kisebb-nagyobb sérülések miatt hiányoznak majd a mérkőzésről.

NL-ből a vb-pótselejtezőkre A magyar válogatott az Európa-bajnoki szereplését annak köszönheti, hogy a Nemzetek Ligája előző kiírásában csoportjában második lett és ezzel jogot szerzett a részvételre a pótselejtezőn. A mostani NL tétje a 2022-es katari világbajnokság pótselejtezős helyeinek elérése. Ezúttal annyival nehezebb a helyzet, hogy az NL-ből csak két válogatott játszhat vb-pótselejtezőt (az Eb pótselejtezőin tizenketten vehettek részt az NL-ben elért eredményeik alapján). A világbajnoki selejtezők tíz csoportgyőztese utazhat Katarba, a második helyezettek szereznek jogot a pótkvalifikációs részvételre, hozzájuk csatlakozik két válogatott az NL-ből. A Nemzetek Ligájából a pótselejtezős helyek elérésére akkor marad reális esély, ha a magyar válogatott meg tudja nyerni a csoportját.